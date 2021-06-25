رئيس إندونيسيا يرحب بالاستثمارات الكورية الجنوبية

أعرب رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، عن ترحيبه بالاستثمارات الكورية الجنوبية في بلاده، مؤكدًا أنها ستكون مفيدة لكلا الشعبين، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية تستثمر في إنشاء نظام بيئي للسيارات الكهربائية في إندونيسيا في الوقت الذي يعد فيه الاستثمار في الاقتصاد الأخضر أمرا مهما.



وذكرت وكالة "يونهاب" أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ أوي- يونغ، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.



وأعرب جوكو، عن شكره وتقديره للوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" على التزامها بتوفير دعم بقيمة 4 ملايين دولار "4.5 مليار وون" إلى إندونيسيا لمساعدتها في الاستجابة لفيروس كورونا.



بدوره، أكد جونغ، أهمية مشروع التطوير المشترك لمقاتلات "KF-21"، ومشروع الغواصة الثاني لشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، مضيفًا أن تلك المشاريع ترمز إلى الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، مطالبًا الحكومة الإندونيسية باتخاذ الإجراءات التي يجب أن تسبق قيام شركة "هيونداي موتور" بإنتاج السيارات الكهربائية في إندونيسيا.



يشار إلى أن إندونيسيا تهدف لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتخطط لبيع السيارات الكهربائية فقط في سوق السيارات الجديدة ابتداءً من 2050.



وتمضي شركة "هيونداي موتور" قدمًا في إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها في ضواحي جاكرتا، بينما تتفاوض "إل جي" لحلول الطاقة على صفقة حزمة تشمل تعدين النيكل وصهره وإنتاج البطاريات.

وكان الرئيس الإندونيسي قد أمر في وقت سابق السلطات الصحية بـ"تسريع" حملة التطعيم ضدّ كوفيد-19، في ردّ سريع على تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية سابقاً اليوم، تنادي بضرورة تشديد الإجراءات الصحية في البلاد، وسط موجة جديدة من الإصابات التي تسببت بها سلالات متحورة.

وعلى هامش زيارة قام بها إلى أحد مراكز التلقيح خارج العاصمة جاكارتا، قال الرئيس جوكو ويدودو "يجب أن تمضي عملية التطعيم بشكل أسرع من أجل تحقيق المناعة الجماعية، التي نأمل أنها ستوقف تفشي كوفيد-19".

وقال ويدودو إنه أمر المجلس الوزاري ووزير الصحة برفع عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح يومياً إلى مليون بدءاً من الشهر المقبل، مضيفاً أن البلاد تلقّح نصف مليون شخص يومياً حالياً.

وإندونيسيا رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، وتهدف إلى تطعيم 181 مليون نسمة من أصل 270 مليون بحلول آذار/ مارس 2022، غير أن السلطات نجحت في تطعيم 11.8 مليون نسمة فقط بشكل كامل و9.6 مليون نسمة جزئياً حتى الآن.