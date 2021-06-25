النيابة تعاين موقع انهيار «عقار العطارين» وتطلب تحريات المباحث وملف العقار

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار مكون من دور أرضي و5 طوابق مأهولة بالسكان، وتشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة العقار وإعداد تقرير اللازم، وطلب ملف العقار المنهار وسماع أقوال شهود العيان الواقعة للوقوف عن أسباب الانهيار.

كما انتقل فريق من نيابة العطارين، إلى موقع انهيار عقار، وسؤال شهود العيان الذين أكدوا أن العقار انهار في الساعة الواحدة ظهرا، وأن الأهالي قاموا بإنقاذ قاطني العقار، ووجود ضحية لسيدة مسنة قعيدة تدعى عايدة تبلغ من العمر 74 سنة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية، البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار بمنطقة العطارين وسط البلد، مكون من أرضي و5 طوابق مأهولة بالسكان.

كان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم بشارع الأحرار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني والإنقاذ، ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 72 لسنة 2018، ولم يتم التنفيذ تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

على جانب آخر، كانت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، قد قررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سقف حجرة بالعقار رقم 6 شارع النوبيين متفرع من شارع عبدالحليم بمنطقة دربالة دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم، مأهول بالسكان، ومكون من دور أرضي وطابقين علويين، وسقوط سقف حجرة بالطابق الثاني، دون حدوث أي إصابات.

تم إخلاء المؤقت لسكان العقار دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ووضع الحواجز الحديدية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.