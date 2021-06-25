السبت 26 يونيو 2021
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قبل انتهاء التقديم.. شروط القبول في مسابقة ملكة جمال مصر 2021

جريدة الدستور

تحلم العديد من الفتيات بالتقديم في مسابقة ملكة جمال مصر (بنت مصر)2021 ، والفوز باللقب خاصة مع توافر كافة الشروط، وقبل انتهاء التقديم بساعات حيث أن اليوم 25 يونيه آخر موعد للتقديم من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمسابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

كيفية التقديم بمسابقة ملكة جمال مصر 2021

وقالت الدكتورة آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر (بنت مصر)2021، إن يومي الكاستنيج أي الاختبارات للفتيات المتقدمات للمسابقة سيتم  على مراحل يومي 2 و3 يوليو المقبل، وسيتم الاختيار من بين الفتيات بعناية.

شروط التقديم بمسابقة ملكة جمال مصر 2021

وأضافت رزق أن الفتيات عليهن التخلي عن المكملات الصناعية من عدسات لاصقة أو اكستنشن للشعر وغيرها ، بالإضافة للتركيز على الثقة بالنفس ومعرفة المعلومات الخاصة بالمسابقة وغيرها من الأمور،والتزود بالمعلومات الثقافية، مؤكدة أن شروط المسابقة تشمل أن يتراوح عمرها من 20 إلى 29 عامًا وألا يقل الطول عن 160سم ، ويكون الوزن مناسب للطول.

وتابعت: لجنة التحكيم ستضم الفنانه حورية فرغلي، الفنان فيراس، المذيعة نانسى مجدى، ميس ايجيبت نسمة عطا الله.

واختار القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر (بنت مصر)2021 الفنانة حورية فرغلي أن تكون ضمن لجنة تحكيم المسابقة لهذا العام وسط العديد من المشاركات من جانب الفتيات اللاتي يرغبن الحصول على اللقب.

 

وكانت أوضحت الفنانة حورية فرغلي لـ "الدستور"، أن اختيارها بلجنة التحكيم يعد فخر لها وغمرها بشعور السعادة بالطبع، لتذكرها فترة وجودها بالمسابقة وذكريات تواجدها مع المتسابقات وحصولها على اللقب.

سيتم خلال "الكاستينج" توجيه عدد من الاسئلة للمتسابقة، على سبيل المثال: ماذا تقدمي للمسابقة؟ ما هو مشروعك؟ في حالة الحصول على اللقب ماذا تفعل؟  كيف ترى المسابقة من الخارج؟ في حالة عدم الفوز ستكمل المشروع أم لا؟ ما هى الأماكن السياحية الشهيرة في بلدك.

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