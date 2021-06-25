الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«تموين البحيرة»: توريد 289 ألف قمح بشون وصوامع المحافظة

توريد قمح
توريد قمح

أكد المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة انه تم استلام 7.626 طن قمح حتى نهاية عمل يوم الجمعة 25 يونيو 2021 بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ليكون إجمالي التوريد حتى صباح غداً السبت 26  يونيو 2021 هو إجمالى 289621.933 طن قمح مشير أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم وجاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة .

 

 حصاد 495 ألف فدان قمح بالبحيرة


كما أكد وكيل الوزارة إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 495 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، والتى تقدر بـ637 ألف فدان، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المعدة لاستلام القمح هذا العام هي 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و6 صوامع مطورة.

 

 سعر توريد القمح لشون البحيرة 

 

وأكد مجدى الخضر أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيهًا ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 715 جنيها للإردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 405 جنيهات للإردب، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

 

ويتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، والمسئول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعًا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون.

 

والطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومي للصوامع والذي تبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء خمسين صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014 .

البحيرة وزارة التموين عبد الفتاح السيسي التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية

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