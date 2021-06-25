الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ننشر أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25-6-2021

الأسمنت
الأسمنت

يترقب سوق التشييد والبناء الأسعار الجديدة خلال مطلع شهر يوليو المقبل، حيث من المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة. 

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25-6-2021 

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 800 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت المعلم 780 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت الصخرة إلى 775 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 800 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت بنى سويف إلى  740 جنيها.

سجل  متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن.

سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2450 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 825 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ810 جنيهات.

سجل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 825 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 825 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت النخيل المخلوط 590 جنيها.. 

سجل سعر طن أسمنت الواحة المخلوط وصل إلى  600 جنيه.

سجل  سعر طن أسمنت النصر 850 جنيهًا 

سجل سعر طن  أسمنت المسلح، 855 جنيهًا 

سجل  سعر طن أسمنت النهضة 835 جنيهًا 

سجل  سعرطن  أسمنت المخصوص بقيمة  850 جنيهًا.

-وسجل أسمنت الممتاز 860 جنيهًا في الطن.

- كما سجل أسمنت العسكري 840 جنيهًا في الطن.

 -وسجل أسمنت حلوان 890 جنيهًا في الطن.

أسعار الجبس اليوم فى السوق المحلية بمصر 

سجل سعر طن  جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

سجل سعر  طن جبس العامرية إلى 650 جنيها.

سجل سعر  طن جبس سيناء وصل إلى 850 جنيها.

أسعار الطوب 

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة بسعر 950 جنيها

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13 سم ألف طوبة بسعر 1750 جنيها

طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة بسعر 1100 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة بسعر 5200 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة بسعر 7300 جنيه

طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة بسعر 2012 جنيها

طوب خرساني خفيف 60×20×20 سم بسعر 1080 جنيها

استقرار أسمنت اليوم أسعار السوق بني سويف التشييد والبناء الجد جمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

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