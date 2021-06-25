انطلاق معرض «موجات هدوء» للفنانة وفاء ياديس الأسبوع المقبل

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "موجات هدوء" من سلسلة معارض آرت سيكولوجى للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس على قناة www.youtube.com/guruwafaatv.

والمعرض يأتى بموجات لونية تختزل التجسيد الشكلى ليكون أشكالًا غير محددة بلون بشرة أو ملابس أو أجساد آدمية بل تشكيل أحادى الخط يحيطه الموج اللونى فى حالة سكون نفسى بلا تفاصيل تخوض معارك حياتية بلا استسلام لمرحلة هدوء عقلى ووجدانى فى حالة وجودية من الثبات والتأمل.

ويأتي معرض "موجات هدوء" بعد عدة معارض بدأتها الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس العام الماضى بمعرض بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة، ومعرض بكلية الفنون الجميلة بالزمالك تلاه معرض بدار الأوبرا المصرية ثم مركز الهناجر للفنون.

وفى سلسلة معارض الآرت سيكولوجى تتابعت عروضها التشكيلية وتحت عناوين مختلفة منها: معرض ما وراء الجسد، أرواح كريستالية ، أوبرا ٣٢، ورد، مونوجرافيا، أشجار طفولية، شمس، حالات قمرية، بوب بورتريه، ليكون معرض "موجات هدوء" هو العاشر في سلسلة معارضها التشكيلية المعنية بالآرت سيكولوجي.

وعن أهمية وضرورة وماهية الآرت سيكولوجي تقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن تتابع المعارض هو تمهيد وتهيئة للمتلقى وتثقيف له بماهية الآرت سيكولوجى وعلاقته بمدارس الفن المختلفة من تجريدية وسيريالية وتأثيرية وبوب وغيرها لإشباع مداركه بنوع جديد من الفن التشكيلى، أطلقته الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس ويقوم على معادلات فنية سيكولوجية للعلاج الميتافيزيقى.

وتلفت وفاء ياديس إلى أن مبادرة معارض أونلاين تأتى بتفاعل الأطفال والشباب وتكريم للرواد وأساتذة الفن المعاصر هى ربط بين أجيال مختلفة لإضفاء معايير التعامل الراقى بين أطفال يتم فتح المجال لعرض رسومهم فى احتفاليات تثبت القيم الإنسانية، وأن للفن قلبًا يتسامح فيه اختلاف الثقافات والألوان واللغات.

يشار إلى أن الفنانة التشكيلية وفاء ياديس حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة جامعة حلوان ودكتوراة علوم الميتافيزيقا بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو نقابة الفنانين التشكيليين وعضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى.

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