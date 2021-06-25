ريمى بغدادى تنضم لفريق عمل مسلسل «المماليك»

انضمت الفنانة الشابة ريمي بغدادي، إلى فريق عمل مسلسل "المماليك" الذي من المتوقع البدء في تصويره الأسبوع المقبل، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى، وهو عمل اجتماعى تشويقى من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.

ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى مسلسل "المماليك" بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تم التعاقد مع عدد كبير من الفنانين منهم رانيا يوسف بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح وسيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وينتمي مسلسل "المماليك"، إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي المقبل، وهو عمل اجتماعي تشويقي.

وشاركت ريمي بغدادي في عدد من الأعمال السينمائية والدراسة منها مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مع الفنانة منة شلبي والفنان آسر ياسين ومسلسل أبو العروسة مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر.