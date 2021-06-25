إحالة عصابة تزوير المستندات بالنزهة للجنايات

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة، عن تورطهما فى تزوير محررات رسمية، وقالا إنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير البطاقات الشخصية، وعقود زواج وطلاق، ورخص قيادة مقابل أموال، وأضاف المتهمان، أنهما زورا المحررات الرسمية فى شقة أحدهما عن طريق "أكلاشيهات" وأختام مزورة، لتأمر النيابة بإحالتهما لمحكمة الجنايات.

وتعود الواقعة عندما نجحت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، عقب تقنين الإجراءات، فى ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما "بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص- نموذج لبطاقة رقم قومي بإسم سيدة "جاهزة للطباعة" - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص- بطاقة رقم قومى خالية من البيانات- 4 نماذج لرخصة مرور خالية من البيانات- أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الشركات- عدد من خطابات التعيين وصور لبيانات نجاح لأشخاص مختلفة ووثائق زواج وطلاق وعقود منسوبة للعديد من الجهات جميعها مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، باستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.

وعثر بحوزته على "6 أختام منسوبة لجهات حكومية- 3 أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية – عدد من الشهادات المؤقتة والنماذج والإستمارات بعضها خالية البيانات وأخري ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – عدد من عقود بيع أراضي وعقود زواج ، وطلاق"، وجميعهـا مزور، وكذا مبلغ مالى.

وبمواجهتهما أقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.