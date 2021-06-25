الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة تزوير المستندات بالنزهة للجنايات

تزوير
تزوير

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة، عن تورطهما فى تزوير محررات رسمية، وقالا إنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير البطاقات الشخصية، وعقود زواج وطلاق، ورخص قيادة مقابل أموال، وأضاف المتهمان، أنهما زورا المحررات الرسمية فى شقة أحدهما عن طريق "أكلاشيهات" وأختام مزورة، لتأمر النيابة بإحالتهما لمحكمة الجنايات.

 

وتعود الواقعة عندما نجحت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، عقب تقنين الإجراءات، فى ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما "بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص- نموذج لبطاقة رقم قومي بإسم سيدة "جاهزة للطباعة" - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص- بطاقة رقم قومى خالية من البيانات- 4 نماذج لرخصة مرور خالية من البيانات- أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الشركات- عدد من خطابات التعيين وصور لبيانات نجاح لأشخاص مختلفة ووثائق زواج وطلاق وعقود منسوبة للعديد من الجهات جميعها مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية".

 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، باستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.

 

وعثر بحوزته على "6 أختام منسوبة لجهات حكومية- 3 أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية – عدد من الشهادات المؤقتة والنماذج والإستمارات بعضها خالية البيانات وأخري ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – عدد من عقود بيع أراضي وعقود زواج ، وطلاق"، وجميعهـا مزور، وكذا مبلغ مالى.

 

وبمواجهتهما أقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تزوير محررات رسمية تشكيلا عصابيا نيابة النزهة تزوير البطاقات الشخصية رخص قيادة مقابل أموال

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

عقل موسيمانى.. تفاصيل الجلسة الأخيرة وتشكيل الأهلى قبل مواجهة الترجى

«الدستور» فى موقع انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. جارٍ البحث عن مفقودين (فيديو)

أهالى «أبوحزام» لـ«الدستور»: لسنا قرية «الدم والنار».. والحكومة اهتمت بنا (صور)

النائب العام يبحث مع وزير العدل الفرنسي تعزيز التعاون القضائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل

إصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس