بعد نجاحه فى «القاهرة كابول».. كريم سرور يستأنف تصوير «فى عز الضهر»

شارك الفنان والمؤلف كريم سرور في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، والذي حقق من خلال دوره نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، بينما يستعد كريم سرور لاستئناف تصوير باقي مشاهد الفيلم السينمائي الجديد "في عز الضهر"، وهو العمل الذي يشارك فيه كمؤلف.

والعمل بطولة النجم المصرى العالمى مينا مسعود الذي عاد الأيام الماضية إلى القاهرة بعد تصوير بعض المشاهد في الخارج، بينما جارٍ تحضير السفر للخارج مرة أخرى لمواصلة تصوير المشاهد الخارجية ببعض دول أوروبا.

يشارك النجم العالمى البطولة كل من النجمات شيرين رضا وإيمان العاصى وميرنا نور الدين والنجوم الشباب محمود حجازى ومحمد عز ومحمد على رزق وأيضًا الفنانين القديرين بيومى فؤاد ومحمود البزاوى وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج سيجنال فيلم ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

وكان قد شارك الفنان كريم سرور أيضًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الاختيار، والذي قام بتأليفه هانى سرحان، وهو من إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

أما مسلسل "القاهرة كابول" والذي شارك في بطولته كريم سرور فهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا علام، سامح السيد.

وتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامي.