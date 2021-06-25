الإيمان بقدرة العقل على الاستيعاب.. طرق القراءة السريعة

يشعر الكثير منا بالرتابة والملل خلال قراءة كتاب ما خاصة لو كانت صفحاته كثيرة، على الرغم من وجود الحل في استخدام مهارة القراءة السريعة للكتاب بحيث تقوم بفهم كافة أجزاؤه وايضًا تقم بإلمامه بطريقه جيدة وفي هذه السطور نوضح كيف يمكن اكتساب مهارة القراءة السريعة.

أولًا لابد التخلص من هذه النقاط:

القراءة التقليدية

وهي أنك تقرأ بالطريقة التقليدية وهو كلمة كلمة من الكتاب ويكون مخزون اللاوعي لديك ان الامكانيات محدودة ونحن غير قادرين على معالجة كم كبير من المعلومات في حين يُظهر العقل البشري تظور كبير مع الوقت .

التحريك الخاطئ للعينين:

أي استخدام العينين بطريقة خاطئة من خلال الوصول للسطر الثالث دون المرور على السطر الثاني وهكذا.

التراجع

الرجوع مرة أخرى للسطور الخاصة بالكتاب في حالة عدم فهم فقرة على الرغم من أن العقل مدرب لفهم المسألة بشكل عام وليس سطر سطر للكتاب .

الصوت العالي

يميل بعض الأشخاص لاتباع الصوت العال خلال القراءة ظناً منهم أنها فعالة في تثبيت المعلومة هذا الأمر خاطىء تمامًا، وعدم القراءة والتعود عليها تجعلك بطىء والعكس يحدث.

للقراءة السريعة عليك بالآتي:-