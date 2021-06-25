الجمعة 25 يونيو 2021
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لايف ستايل

ارتفاع اضطرابات الأكل بين المراهقين 300% بسبب كورونا

اضطرابات الاكل
اضطرابات الاكل

أكد خبراء الصحة أن اضطرابات الأكل بين المراهقين ارتفعت عام 2020 بشكل كبير بسبب انشار جائحة كورونا.

وارتفعت اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية بين المراهقين بنسبة تصل إلى 300% خلال جائحة فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع «ديلى ميل» البريطاني.

وذكر الأطباء أنه زادت طلبات علاج الاضطرابات مثل فقدان الشهية والشره المرضي بنسبة تصل إلى 300% في الكثير من المستشفيات.

ولاحظ الأطباء أن المرضى الذين يأتون للعلاج من اضطرابات الطعام غالبًا ما يكونون في حالة أسوأ مع المرض.

وقال الباحثون إنه يعتقد أن العزلة الاجتماعية المتزايدة الناجمة عن التباعد الاجتماعي وإغلاق المدارس خلال الوباء قد ساهمت في هذا الارتفاع في الحالات.   

وأوضحت الدكتورة تريسي ريتشموند، مديرة برنامج اضطرابات الأكل فى مستشفى بوسطن للأطفال، أن المرضى الذين يأتون إلى المستشفى يأتون بحالات حرجة.

وأكدت ريتشموند أنه لا بد من النظر بأهمية تجاه المشاكل الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة الأمراض النفسية لدى المراهقين.

وقدمت ريتشموند مؤخرًا الدراسة التي من المقرر أن تنشر بمجلة صحة المراهقين، حيث تطرقت للنظر في معدلات مرضى اضطراب الأكل الذين يصلون إلى المستشفيات. 

وأضافت ريتشموند أن عدد المرضى ارتفع إلى عشرة أضعاف بسبب قرارات الإغلاق التي اتبعتها الكثير من الدول لمواجهة الفيروس القاتل، في المتوسط​​، وحتى ما يصل إلى 16 مريضًا دفعة واحدة في مرحلة ما، مما يعني زيادة تصل إلى 300 بالمائة.

كما أدى إغلاق المدارس إلى عزلة اجتماعية للعديد من المراهقين، مما مهد الطريق لهذه الأنواع من الاضطرابات.

يعتبر فقدان الشهية من الأنواع التى تصيب الكثيرين، خاصة الفتيات، فهو عبارة عن اضطراب يتسبب فى عدم رؤية صورة الجسم، حيث يرى المصاب أنه مريض بزيادة الوزن، وهو فى الحقيقة يعانى من النحافة.

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