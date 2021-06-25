الجمعة 25 يونيو 2021
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منوعات

د. شريف رفعت يدير ندوة عن «مرض السدة الرئوية المزمنة» فى ظل جائحة كورونا (صور)

جريدة الدستور

أدار الدكتور شريف رفعت أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة الفيوم، لقاء علمى وندوة تثقيفية حول مرض السدة الرئوية المزمنة فى ظل جائحة كورونا، وسبل تشخيص وعلاج المرض مع الاحتياطات الواجب اتخاذها فى مراحل العلاج المختلفة ودور وأهمية التلقيح للمرضى والإجابات على الاسئلة المطروحة من قبل الأطباء العاملين فى مستشفيات العزل والعيادات الخاصىة.

وفى الإطار تمت مناقشة رسالة دكتوراة للأمراض الصدرية المقدمة من الطبيبة سمر أحمد فؤاد فى علاج مرض "الانسكاب البلورى السرطانى"، وأحدث طرق العلاج فى قاعات المؤتمرات بكلية الطب جامعة الفيوم فى حضور وإشراف كوكبة من العلماء فى ذات التخصص والذين أثنوا على المحتوى العلمى وحسن التنظيم.

 

ويعد الدكتور شريف رفعت أحد الكوادر الطبية المرموقة ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم، إذ يعد واحدا من الأطباء المتميزين وذوى الكفاءة العالية، ويتمتع بتاريخ مهنى مشرف، وبجانب عمله حيث يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم، يمارس دوره المجتمعى والتوعى من خلال نشر الثقافة الطبية عبر وسائل الإعلام، وساهم الدكتور شريف رفعت فى العديد من المشاركات والمراجعات والإشراف ومناقشة الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير والدكتوراة والأبحاث العلمية بقسم الأمراض الصدرية بكليات الطب، والتدريس وتدريب الأطباء  والنواب بمستشفيات كلية الطب جامعة الفيوم وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمشاركة والإشراف على مستشفيات العزل بكلية طب جامعة الفيوم.

 

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