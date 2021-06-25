«سي إن إن»: مفقودون من دول أمريكا الجنوبية في حادث انهيار مبنى «ميامي»

ذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة أن حادث الانهيار الجزئي لمبنى مؤلف من 12 طابقا في مدينة "ميامي" بولاية "فلوريدا" الأمريكية خلف مفقودين من عدة دول في أمريكا الجنوبية.



وأضاف التلفزيون أن هناك تسعة مواطنين مفقودين من الأرجنتين، وستة من كل من باراجواي وفنزويلا وكولومبيا، وثلاثة من أوروجواي، ومواطن واحد من تشيلي.



وأشار التلفزيون إلى أنه من بين المفقودين شقيقة السيدة الأولى لباراجواي وعائلتها، موضحا أن السيدة الأولى في طريقها إلى مدينة "ميامي" لمتابعة الموقف حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ هناك.



وأوضح التلفزيون أن المفقود التشيلي جراء الحادث من أقارب الرئيسة السابقة "ميشيل باشليت".



وكانت عمدة مقاطعة "ميامي" "دانيلا لفين كافا" قد قالت في وقت سابق اليوم إن حصيلة الضحايا جراء الحادث ارتفعت إلى أربعة قتلى على الأقل و159 مفقودا.



وقال مساعد رئيس عمليات الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة "ميامي" الأمريكية "راي جاد الله" اليوم الجمعة إن هناك 130 فردا من رجال الإطفاء شاركوا في عمليات الإنقاذ عقب انهيار جزئي لمبنى مؤلف من 12 طابقا في المقاطعة.



وأضاف جاد الله - خلال مؤتمر صحفي نقله تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي - أن حريقا اشتعل عقب وقوع الحادث إلا أنه لم يؤثر على عمليات البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أنه تم انتشال ثلاث جثث ليرتفع بذلك إجمالي القتلى جراء الحادث إلى أربعة أشخاص.



وأشار جاد الله إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية، موضحا أنه تم الاستماع إلى أصوات من تحت الأنقاض أثناء البحث حيث أن هناك آمالا في العثور على أحياء.



وقال مسؤولون إن أكثر من مئة وحدة إطفاء وإنقاذ تفتش في أطنان من الأنقاض، بعد انهيار جزء من بناية سكنية في منطقة مطلة على المحيط شمال ميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الأولى من أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة على الأقل، وفقدان 99 آخرين.

وأوضح المسؤولون أنه تم إجلاء العشرات من البناية ومن فندق قريب، مشيرين إلى أنه لم يتم حصر كل الضحايا والمصابين لأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.وتتواصل جهود رجال الإنقاذ للوصول إلى المحاصرين في أنقاض المبنى.