مسئول أمريكي: 130 رجل إطفاء شاركوا في عمليات الإنقاذ عقب انهيار مبنى ميامي

قال مساعد رئيس عمليات الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة "ميامي" الأمريكية "راي جاد الله" اليوم الجمعة إن هناك 130 فردا من رجال الإطفاء شاركوا في عمليات الإنقاذ عقب انهيار جزئي لمبنى مؤلف من 12 طابقا في المقاطعة.



وأضاف جاد الله - خلال مؤتمر صحفي نقله تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي - أن حريقا اشتعل عقب وقوع الحادث إلا أنه لم يؤثر على عمليات البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أنه تم انتشال ثلاث جثث ليرتفع بذلك إجمالي القتلى جراء الحادث إلى أربعة أشخاص.



وأشار جاد الله إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية، موضحا أنه تم الاستماع إلى أصوات من تحت الأنقاض أثناء البحث حيث أن هناك آمالا في العثور على أحياء.



وقال مسؤولون إن أكثر من مئة وحدة إطفاء وإنقاذ تفتش في أطنان من الأنقاض، بعد انهيار جزء من بناية سكنية في منطقة مطلة على المحيط شمال ميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الأولى من أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة على الأقل، وفقدان 99 آخرين.

وأوضح المسؤولون أنه تم إجلاء العشرات من البناية ومن فندق قريب، مشيرين إلى أنه لم يتم حصر كل الضحايا والمصابين لأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.وتتواصل جهود رجال الإنقاذ للوصول إلى المحاصرين في أنقاض المبنى.

وأعلنت الشرطة، أن البحث جار للعثور عن 99 مفقوداً، ويخشى أن تكون الحصيلة أعلى بكثير.



وقد تم تحديد مكان تواجد 53 شخصاً. وقال حاكم ولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) رون دي سانتيس إنه ينبغي الاستعداد "لأنباء غير سارة".

وفي وقت سابق، قالت مفوضة مقاطعة ميامي، إن 51 من سكان المبنى المنهار لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال تشارلز بركيت رئيس بلدية سيرفسايد، حيث تقع البناية، إن البناية انهارت جزئياً في الساعة الثانية صباحا تقريباً بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) لأسباب غير معلومة. وأضاف أنه «من الصعب تخيل كيف حدث ذلك... البنايات لا تنهار هكذا فحسب».

وتبعد سيرفسايد نحو 24 كيلومتراً إلى الشمال من ميامي على المحيط الأطلسي. وتولت شرطة مقاطعة ميامي-ديد التحقيق في سبب الانهيار. وقالت إدارة الإنقاذ وإطفاء الحرائق بالمقاطعة في تغريدة في وقت سابق اليوم الخميس إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع الحادث.

وأظهرت صورة منشورة على حساب شرطة ميامي بيتش على «تويتر» حطاماً وأنقاضاً تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى في الظلام.

وشُيّدت البناية المؤلفة من 12 طابقاً في العام 1981، وبها أكثر من 130 وحدة سكنية، وفقاً لما ذكرته محطة «إن.بي.سي ميامي».

وقال المسؤولون إن نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.