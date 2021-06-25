جراحة «قرحة منفجرة» ناجحة لمسن مصاب بكورونا بمستشفى كفر الدوار

أجرى أطباء الجراحة بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، عملية قرحة منفجرة بالأمعاء، لمسن يبلغ من العمر 70 عامًا، مصاب بفيروس كورونا المستجد، حيث تم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة له، وتمت العملية بنجاح، فيما يخضع المريض للعلاج اللازم والمتابعة الطبية المستمرة.

وقال الدكتور محمد جمال، استشاري الجراحة، إن المريض مصاب بفيروس كورونا وكان يعاني من آلام حادة بالبطن، وبعد عمل الأشعة اللازمة والتحاليل، تبين احتياجه لعمل عملية استكشاف فورية، وتم إجراء العملية بعد أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، بمعرفة الفريق الطبي، وتبين وجود قرحة منفجرة بالأمعاء وتجمع صديدي كبير، وهذه العملية هي الأخطر لمصابي كورونا، وتم عمل اللازم وإنقاذ حياة المريض.

ومن جانبه وجه الدكتور عمرو دويدار، المشرف العام على مستشفى كفر الدوار، الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي المنفذين للعملية وتدخلوا لإنقاذ حياة مريض داخل مستشفى الحجر، وهم: الدكتور محمد جمال عبدالرحيم، استشاري الجراحة، الدكتور محمد جمال شعلة، أخصائي الجراحة، الدكتور محمد محمود الشرقاوي، أخصائي الجراحة، الدكتور إسلام ابراهيم، أخصائي تخدير، والتمريض: منال عبدالوهاب، صفاء عبدالله، هالة عبدالعزيز.

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة برئاسة الأستاذ محمود بسيوني عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتحت شعار المواطن، استقبلت شكاوى بإجمالي 7082 ما بين شكوى فردية وجماعية تم تنفيذ عدد 6983 منها بمعدل إنجاز 99% فاق معدل الإنجاز المخطط له وهو 97% وكانت محافظة البحيرة من أعلى المحافظات في فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها. مما أدى ذلك لتعزيز ثقة المواطنين وتسجيل رسائل وعبارات الشكر على المنظومة تعبيرًا عن تقديرهم للجهود المبذولة لتيسير سبل تلقى وسرعة حل الشكاوى المختلفة.

وأكد الأستاذ الدكتور محمود طلحة مرسي وكيل الوزارة على الاستمرار على سرعة التواصل مع المواطنين، والاستجابة لحل مشكلاتهم، كما وجه سيادته الشكر لفريق العمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية وكذا لكل الإدارات الفنية بالمديرية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.