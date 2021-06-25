مركز القاهرة الدولى يعقد دورة تدريبية حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج

نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية افتراضية للكوادر الأفريقية في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج خلال الفترة ١٠- ٢٤ يونيو ٢٠٢١، حيث شارك في الدورة ٢٤ متدرب يمثلوا ١١ دولة أفريقية، منهم أيضاً مسئولين بعمليات حفظ سلام أممية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشئون السياسية وبناء السلام بسكرتارية الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة ومركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام.

صرح مدير مركز القاهرة الدولي السفير أحمد عبد اللطيف بأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في أفريقيا يعد أحد أهم أدوات بناء السلام، حيث يخلق توازنا بين معالجة الشواغل الأمنية الملحة من ناحية وإرساء أسس السلام المستدام من ناحية أخرى. وأضاف أن الدورة تعمل على تفعيل المنظومة الأفريقية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بهدف تعزيز الملكية الوطنية للبرامج في هذا المجال ودعم قدرتها على التعامل مع التحولات التي تشهدها النزاعات في القارة، ومن أهمها تفاقم دور الجماعات الارهابية وتهديدها لأمن واستقرار الدول والمجتمعات الأفريقية، فضلاً عن اسهام هذه الدورة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.