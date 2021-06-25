لبنان يسجل 163 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بينهم 153 مقيما و10 لوافدين من الخارج؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات في لبنان إلى 544 ألفا و165 حالة.

وأضافت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7839 حالة.. فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 531 ألفا و432 حالة.

وعلى صعيد اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، سجل مليون و767 ألفا و62 مواطنا بنسبة 25.9% من تعداد السكان للحصول على اللقاح.. فيما حصل 858 ألفا و495 شخصا على الجرعة الأولى، و420 ألفا و473 شخصا على الجرعة الثانية.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.