ويليام وهارى يلغيان حفل الأميرة ديانا بسبب قواعد كورونا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأميرين ويليام وهاري تراجعا بشكل كبير عن ترتيبات حفل إزاحة الستار الأسبوع المقبل عن تمثال الأميرة ديانا بسبب قواعد مكافحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يضع الأخوان خلافهما المرير جانباً لاستضافة حفل إحياء ذكرى ميلاد الأميرة الراحلة الستين المقرر له في 1 يوليو في قصر كنسينجتون- منزلها السابق.

وبدلاً من ذلك، سيرأسان اجتماعاً مخفضاً بشكل كبير يضم حفنة من الضيوف- الأمراء أنفسهم وأقارب سبنسر.

حتى هذا الأسبوع، كانوا يخططون لاستقبال أكثر من 100 من أصدقاء والدتهم والموظفين والداعمين السابقين، لكن قواعد كورونا دفعتهم إلى إعادة التفكير.

وتم إخبار الضيوف أنه تم إلغاء حفل الخميس المقبل الكبير وأنه سيتم تحديد موعد جديد لشهر سبتمبر.

وأكدت الصحيفة أن قرار الأميرين كان بمثابة خيبة أمل مريرة للكثيرين في دائرة ديانا الذين كانوا يأملون أن يساعد وجودهم في تحقيق المصالحة بين ويليام وشقيقه.

لقد كانوا بالكاد يتحدثون منذ أن ترك هاري وميجان الحياة الملكية وانتقلوا للعيش في كاليفورنيا.

أخبر الزوجان أصدقاءهما بشكل خاص أنهما سيبذلان قصارى جهدهما للتأكد من أن خلافاتهما لا تصرف الانتباه عما يأملان أن يكون احتفالًا مؤثرًا للتعرف على "التأثير الإيجابي" لأمهما.

وكان من المفترض تصميم التمثال عام 2017، ولكن كانت هناك تأخيرات بشأن التصميم ، ووفقًا لمطلعين ، كانت هناك اختلافات في الرأي حول الفترة التي يجب أن يمثلها التمثال في حياة ديانا.

أدت هذه الانقسامات إلى تشكيل اللجنة بعد وفاتها في عام 1997 من أجل إيجاد طريقة مناسبة للاحتفال بحياتها لاستنتاج أن التمثال سيكون خطأ.

وفي ذلك الوقت ، أعربت عائلتها عن تحفظها من أن أي نحات لم "يمسك" بديانا على الإطلاق. كانت هناك أيضًا مخاوف حقيقية من أن يصبح التمثال ضريحًا.