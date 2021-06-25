الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى

محافظات

مدير شاطئ بورسعيد: أطقم الإنقاذ ساهمت فى حماية مواطنين من الغرق

فرق الانقاذ
فرق الانقاذ

كشف "طارق عثمان" مدير شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة"، عن أن المنقذين قد تمكنوا من إنقاذ 2 من الشباب قاما بالدخول إلى مسافات كبيرة داخل مياه البحر.

وأكد "طارق عثمان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه أصدر توجيهات للمنقذين بالنزول الي المياه وإخراجهما، وذلك بعدما عجزا عن السباحة تجاه الشاطئ مرة أخرى، وكادت الأمواح أن تودي بحياتهما.

وأشار"عثمان" إلى أنه بعد إنقاذهما تبين أنهما من محافظة الشرقية مدينة الزقازيق، وتحدث إليهم بضرورة الالتزام بالمسافة الآمنة، وذلك بجوار المركب العائم بنطاق شاطئ الشرق.

وأوضح "مدير شاطئ بورسعيد"،  أنه لم يتم رصد أى حالات غرق أو إصابات خطيرة، وذلك بفضل الإجراءات المكثفة التي تقوم بها إدارة الشاطئ، وكذلك يقظة المنقذين.

وأشار" طارق عثمان"، إلى  أن شاطئ بورسعيد شهد إقبالًا كبيرًا من أبناء وضيوف المحافظة، حيث تواجد عدد كبير من "الأتوبيسات" في محيط الشاطئ، وذلك لما يميز شاطئ بورسعيد من الاتساع، وكذلك كونه شاطئًا عامًا يمكن للمصطاف قضاء يوم كامل بالمجان، أو استئجار شمسية وعدد من الكراسي مقابل 50 جنيهًا، وأشار إلى أن حرارة الجو دفعت المواطنين للتواجد بكثافة والنزول للمياه.

كشف إنقاذ تمكنوا شاطي بورسعيد

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