«مكرم»: الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الشرعية.. ونسعى لتوفير بدائل آمنة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن مبادرة "مراكب النجاة" تأتي لاستكمال جهود الدولة المصرية في الحفاظ على شبابنا من الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطر تلك الظاهرة، وقد شهدت الفترات الماضية تعاونا واسعا مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بجانب المؤسسات والمنظمات الدولية، بهدف تضافر الجهود لتنفيذ حملة توعية موسعة تشمل كافة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، من خلال إجراء زيارات ميدانية لقري هذه المحافظات، بجانب حملات طرق الأبواب التي تم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وقد حققت نجاحا كبيرا في الوصول لأكثر من 3 مليون شخص مستهدف من المبادرة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بندوة"صحة وسلامة الإنسان" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية تحت شعار «الشباب والفرص»، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الشرعية، لذلك كان التوجه للعمل على تدريب وتأهيل الشباب ضمن مبادرة "مراكب النجاة" وفق احتياجات سوق العمل الخارجي لتوفير فرص بديلة آمنة للشباب، ويتم ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في عمليات التدريب على الحرف والمهن المختلفة، ورغم جائحة كورونا الا أننا نجحنا في تدريب عدد كبير من الشباب، على عدد من الحرف والمهن المهمة وأصبحوا مؤهلين لسوق العمل بمعاييره العالمية، بالإضافة لدعم الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظات الغربية والبحيرة والفيوم.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة مستمرة في تنفيذ المبادرة بالتعاون مع شركائها من الوزارات والجهات المعنية، وكذلك المنظمات الدولية، ونتاج لهذا التعاون تم تدشين المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي يستهدف تأهيل وتدريب الشباب بشكل كامل وفق احتياجات سوق العمل الألماني، بجانب التركيز على تعليم اللغة والثقافة الألمانية حتى يصبح الشاب مؤهلا للتعايش في هذه البيئة ذات الطابع الخاص.