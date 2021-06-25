الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. عمومية «القناة للتوكيلات الملاحية» تعتمد مشروع الموازنة التقديرية

الموازنة
الموازنة

تعقد شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري الجمعية العامة العادية، غدًا السبت .

وأوضحت الشركة، في بيان، أن العمومية ستناقش اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2021- 2022.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 154.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2021-2022، مقابل 235 مليون جنيه مستهدفة للعام المالي الجاري.

كما تستهدف بموازنتها التقديرية للعام المالي المقبل استثمارات إجمالية بقيمة 14 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المشروعات المدرجة في الموازنة تتمثل في وسائل نقل وانتقال بقيمة 8 ملايين جنيه، وأعباء استثمارية "أثاثات ومعدات مكاتب" بقيمة 2 مليون جنيه، واستكمال تطوير منظومة الحاسب الآلي بـ4 ملايين جنيه.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 37.09 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 49.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشفت القوائم المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 37.3 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 153.62 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 245.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 97.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 161.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 22.88 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 33.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضحت الشركة أن النقص في صافي الربح خلال الفترة يرجع إلى تراجع عوائد استثماراتها في شركة بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات، بالإضافة إلى الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

 

وزارة معدات ومع موازنة نهاية استثمارات مشروع قناة هدف مليون وسائل يول

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

في يومهن العالمي.. كيف دعمت الدولة «الأرامل»؟

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

تصدرت التريند بوصلة رقص.. من هي مايان السيد؟

بعد إعلان خطبتها.. من هي هيا المعرشلي التي تصدرت التريند؟

«موت الغفلة» يلحق بشخص أعلى دراجته النارية بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل

إصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس