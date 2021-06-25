الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جيولوجيا ورياضة وجغرافيا.. نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم، اليوم، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويستطيع طلاب الصف الثالث الثانوى العام، الحصول على نماذج الامتحانات التجريبية للتدريب عليها من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/

وأدى طلاب الثانوية العامة، أمس الخميس، امتحان مادتي علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، لطلاب الشعبة الأدبية، الشعبة الأدبية وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، للشعبة العلمية، من المنزل.

بينما يعقد يوم السبت الموافق 26 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.
والأحد 27 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، وامتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين الموافق 28 بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.

جلوس كيمياء باب الجمعة الخميس كلمة السبت دينا اللغة العربية طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم موقع وزاره التربيه والتعليم الثانوية العامة فلسفة

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