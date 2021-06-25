تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
تداولت أرصفة ميناء دمياط 20 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ٢٤ ساعة مضت.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3362 طن تشمل : 600 طن يوريا و 2762 طن فوسفات .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15853 طن تشمل : 963 طن خشب زان و 1250 طن كلوريد ايثلين و 13503 طن حبيبات حرق أفران صب و 725 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 137 طن .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 726 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و فاصوليا و بسلة ) و حاصلات زراعية ( بردقوش و زيتون و كتان و لب سوبر و عباد ) و فواكه ( فراوله و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الاردن و ايطاليا و سلوفينيا و كرواتيا و الصين .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 417 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1780 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 25652 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20382 طنا .
كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4340 شاحنة .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 726 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و فاصوليا و بسلة ) و حاصلات زراعية ( بردقوش و زيتون و كتان و لب سوبر و عباد ) و فواكه ( فراوله و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الاردن و ايطاليا و سلوفينيا و كرواتيا و الصين .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 417 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1780 حاوية مكافئة .