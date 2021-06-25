مصمم أزياء يكشف.. كيف تحولت الأميرة ديانا لأيقونة الموضة؟

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأميرة ديانا كانت أكثر النساء تصويرًا في العالم. فمهما كانت ملابسها، سواء كانت قبعة بيسبول أو قميص من النوع الثقيل ، فإن الناس يريدون ذلك لأنفسهم.

وكشف مصمم أزياء الأميرة ديانا، ديفيد إيمانويل، عن تفاصيل أكثر إطلالاتها شهرة، قائلا: "الأمر نفسه بالنسبة للعائلة المالكة الآن ولكن ديانا كانت أول من أصبح رمزًا للأناقة".

وتابع: "لم تكن دائما مرتاحة مع الموضة، في البداية كانت هناك أخطاء ، ولكن عندما بدأت العمل مع مصممين مثل فيرساتشي وكاثرين ووكر ، خطت خطواتها".

وأضاف: حتى الوقت الحاضر ومع الاقتراب من عيد ميلادها الستين في الأول من يوليو، يستلهم العديد من المصممين من الأميرة، إنه شيء تراه على المنصة طوال الوقت صورة ظلية خفية أو شيء أكثر وضوحًا.

واستكمل: لقد كانت رائدة وحتى اليوم المشاهير يشيدون بأسلوبها، لم ترَ أبدًا أفرادًا من العائلة المالكة يرتدون أي تنورة فوق الركبة قبل ديانا كانت شابة وحديثة وارتدتها.

وقال إيمانويل: "انظر إلى مشاهير اليوم وهم يحتضنون ما يسمى باللون الوردي الألفي مثل هيلي بيبر هنا في ليلة في لوس أنجلوس، جعلت ديانا الأمر رائعًا قبل جيل الألفية، كما انها اول من بدأ في ارتداء البنطلون الجينز في العائلة المالكة، وذلك خلال رحلتها اليومية لارسال اولادها الى المدرسة".

وأضاف: “ربما كان الغرض هو رغبتها في أن تكون متخفية - غالبًا ما كان الناس لا يدركون حتى أنها كانت الأميرة”.

وقال: لقد كانت أمًا رائعة تفعل شيئًا خاصًا بها وساعدت النساء على إدراك أنهن لم يكن بحاجة إلى ارتداء الملابس الرسمية طوال الوقت.

وتابع: فلطالما كان أفراد العائلة المالكة يرتدون ملابس خاصة ولكن ديانا كانت لديها الشجاعة لارتداء أشياء مختلفة.