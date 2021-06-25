الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل اتفاقيات التعاون بين مصر وروسيا في مجال التعاون الدولي والاستثمار

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة

وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة.

 وحصلت "الدستور" على نسخة من الاتفاقيات، وفي السطور التالية نرصد تفاصيل التوقيع في مجال التعاون الدولي والاستثماري والجمركي.

• التعاون الدولي

- ترحيب وزارة التعاون الدولي المصرية بتعزيز التعاون التنموي مع الجانب الروسي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

• التعاون الاستثماري

- الاتفاق على تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في مصر وروسيا الاتحادية والمؤسسات العاملة في مجال ترويج الاستثمار.

- ترحيب الجانب المصري بتواجد المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر وبصفة خاصة في مجالات البترول والغاز والسكك الحديدية والبنية التحتية والطاقة والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

• التعاون الجمركي

- الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال تعزيز التعاون الجمركي في مجالات تبادل المعلومات والدعم المتبادل فيما يتعلق بالنظام الموحد للتعريفات بالاتحاد الأوراسي.

• التعاون الصناعي

- إبداء الجانب الروسي اهتمام مركز تكنولوجيات بناء وتصليح السفن في تنفيذ مشروعات له في مصر في مجال تصميم وتحديث السفن، واهتمام المركز العلمي الوطني في إقامة شراكات مع الشركات المصرية للتعاون في مجال أنظمة تحلية وتنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

- إبداء الجانب الروسي اهتمام عدد من الشركات الروسية في تنفيذ مشروع فى مجال تحلية مياه البحر والمياه معتدلة الملوحة، والمساعدة في المشروع القومي لإنشاء محطات تحلية مياه البحر.

- الاتفاق على تعزيز التعاون الصناعي بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والجانب الروسي في عدد من القطاعات الصناعية.

- الإشارة إلى الرغبة في تعزيز التعاون في مجال تحديث الصناعة في مصر من خلال تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة.

• التعاون في مجال الطيران المدني

- الاتفاق على أهمية تسريع مفاوضات الاتفاقية بين الوكالة الاتحادية للنقل الجوي ووزارة الطيران المدني المصرية بشأن التعاون في مجال الجدارة الجوية بهدف توقيع الاتفاقية.

• التعاون في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة

- الترحيب بالمساعدة الفنية في مجال التخطيط الأمثل لأنظمة الطاقة الكهربائية ودراسات الجدوى لمحطات الطاقة، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المتقدمة وبناء القدرات في الدراسات البيئية لمحطات الطاقة

- اهتمام الجانب الروسي بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وكفاءة الطاقة.

- إبداء الجانب المصري اهتمامه بالتعاون في مجال الهيدروجين الاخضر .

- الترحيب بالتعاون في مجال التدريب في مجال تطبيقات الخلايا الكهروضوئية ومجال تشغيل وصيانة مزارع الرياح، والتعاون في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة.

- اهتمام الجانب الروسي بالتعاون مع مصر في مجالات تحديث محطات توليد الطاقة التقليدية ومحطات طاقة الرياح والمشروعات الخاصة بكفاءة الطاقة

 

التوقيع الدولى المصرية الروسية وقعت وزارة التعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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