محافظ الوادي الجديد يتابع العمل أعمال التطوير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة، أعمال التطوير الجارية بقرية أبو منقار ضمن ٢٨ قرية وتابع تشملها مبادرة حياه كريمه ،يرافقه المهندس جهاد متولي نائب رئيس مركز الفرافرة.

واطمأن محافظ الوادي الجديد، علي سير العمل ومعدل الإنجاز بإنشاء خطوط إنحدار شبكات الصرف الصحي الجاري العمل بها، واطلع علي تفاصيل إنشاء وتوزيع مواقع الوحدات الخدمية طبقا لوضع كل قرية، كما أكد علي تقديم التيسرات اللازمة لإنجاز العمل من كافة الجهات المعنية يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة".

وفي سياق متصل أدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة بقرية القصر بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من التنفيذين. وعقب أداء الصلاة والإستماع للخطبة إلتقي المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، مناشداَ بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وسرعة الحصول على اللقاح للحد من أعداد الإصابات.

كما أكد علي الجاهزية التامة لإجراء إمتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة الإمكانات والإجراءات الإحترازية لتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب، كما وجه بسرعة إنهاء تقسيمات أراضي البناء بالقرية تمهيداَ لتسليمها للمواطنين.

وفي نفس السياق كرم محافظ الوادي الجديد أوائل الشهادة الإعدادية بالداخلة وبلاط وفي ذات السياق كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أوائل الشهاده الإعدادية بمركزي الداخلة وبلاط وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور السيد نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمد خليل رئيس مجلس أمناء المحافظ ونائب رئيس مركز بلاط.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الناجحين، متمنياََ لهم التوفيق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة، كما قدم الشكر للعاملين لقطاع التعليم لجهودهم في تحقيق نتائج مشرفة. وقام المحافظ بتسليم الأوائل البالغ عددهم ٣١ طالب وطالبة بالمركزين، شهادات تقدير ومكافآت مالية، كما كرم الإدارة التعليمية بالداخلة كأفضل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة وكذلك تكريم أفضل مدرسة بإدارتي الداخلة وبلاط،مؤكداََ على تنفيذ رحلة لجميع المتفوقين لإحدى المدن الشواطئة، لتشجيع جميع طلاب المحافظة علي التفوق والنجاح.