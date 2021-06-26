السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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8 فوائد صحية لأوراق المانجو

أوراق المانجو
أوراق المانجو

تعتبر المانجو من الفواكه المحببة لدى الكثيرين، فبعيدًا عن المذاق الجيد فقد تحمل المانجو وأوراقها الكثير من الفوائد الطبية المذهلة، حيث استخدم المعالجون التقليديون في الصين أوراق المانجو الصغيرة لعلاج العديد من الحالات والأمراض والمشاكل الصحيه الكبيرة.

وقدم الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، بعض الخصائص الطبية العديدة التي تمتلكها أوراق المانجو:

«السيطرة على مرض السكريى»

من المعروف أن أوراق المانجو تساعد في تخفيف أعراض مرض السكري، كما يتم توظيفها أيضًا لدرء آلام الأعصاب، التي يعاني منها عادةً مرضى السكري.

ويقال إن تناول الشاي من أوراق المانجو الصغيرة قد يساعد مرضى السكري، خاصة في المراحل المبكره من المرض.

«تنظيم ضغط الدم»

تستخدم أوراق المانجو لمنع ارتفاع ضغط الدم، حيث تساعد الخصائص الخافضة للضغط في تقوية الأوعية الدموية، الأمر الذي يجعل أوراق المانجو مفيدة للأفراد الذين يرغبون في التخلص من الدوالي.

«إزالة حصوات الكلى»

يمكن استغلال أوراق المانجو لإذابة حصوات الكلى، بالإضافة إلى تجنب الألم الشديد الذي يصاحب تمرير حصوات الكلى الكبيرة.

«التخلص من مشاكل الجهاز التنفسى»

من المعروف أن أوراق المانجو جيدة ضد جميع أنواع المشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي، حيث يمكن أن يساعد تناولها في تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد والربو. 

كما تستخدم أوراق المانجو الصغيرة بشكل شائع لعلاج نزلات البرد والسعال وحتى التهاب الحلق المزعج.

«الحد من التوتر والقلق»

يقال إن تناول الشاي من أوراق المانجو مفيد جدًا للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من التوتر، وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين يكافحون القلق. 

«تخفيف حروق الجلد»

استخدم المعالجون القدماء أوراق المانجو بعد تحولها إلى رماد لعلاج حروق الجلد، حيث يمكن الحصول الفائدة الطبية عن طريق غسل المناطق المصابة من الجسم بالشاي من أوراق المانجو المبردة.

«علاج التهاب اللثة»

يوصي المعالجون التقليديون بشطف الفم لأولئك الذين يعانون من تورم اللثة والنزيف بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمنشطة.

«التخلص من آلام الأذن»

ينصح المعالجون التقليديون باستخدام شاي أوراق المانجو المبرد إلى درجة حرارة الغرفة في وضع حد لألم الأذن الناجم عن العدوى، فكل ما عليك فعله هو وضع بضع قطرات منه في الأذن المصابة.

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