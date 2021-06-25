نائب رئيس جامعة الأزهر يصلي الجمعة وسط الطلاب.. ويتفقد مطبخ مدينة الطالبات بأسيوط

تفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، مطبخ المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط عقب قيامه بصلاة الجمعة بطلاب المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط خلال جولته التفقدية للمدن الجامعية؛ للاطمئنان على التغذية المقدمة لهم، والوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء، و التأكد من نضج الطعام، ومطابقته لمقايس الجودة المتعارف عليها.

وشدد نائب رئيس الجامعة على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار بشكل دوري واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها للوقاية من فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة الطالبات والعاملين بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على أمن وسلامة الطلاب والطالبات، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

و رافق نائب رئيس الجامعة الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، والدكتورة إيمان مخلوف، المشرف العام على المدينة الجامعية للطالبات، والأستاذ حسام مهران، مدير عام المدن الجامعية للوجه القبلي، والدكتورة عفاف عبد التواب، مديرة المدينة الجامعية للطالبات، مدير التغذية والإسكان بالمدينة الجامعية للطالبات.

وفي سياق آخر، أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بجهود فريق الجودة بكلية طب الأزهر بدمياط، وأوضح رئيس الجامعة خلال احتفالية كبرى نظمتها كلية طب الأزهر بدمياط؛ احتفاء واحتفالًا بحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي 2021م، أن حصول كلية طب الأزهر بدمياط على شهادة الاعتماد من أول مرة تقدمت إليها له دلالات كثيرة؛ أهمها: أن هناك إدارة تعمل في تناغم مع بعضها البعض بجد وإخلاص.

وحذر رئيس الجامعة الحضور من الشائعات التي تسعى لإثارة الفتنة، مشيرًا إلى أن احتفالنا هذا اليوم يؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس الجامعة أن هناك بعض الأصوات تنادي بأن يقتصر التعليم في جامعة الأزهر على التعليم العربي والشرعي، لافتًا إلى أن هؤلاء لو قرأوا التاريخ لعرفوا أن محمد علي باشا عندما تولى حكم مصر في عام 1805م وبدأ في إرسال البعثات إلى أوروبا كان المبعوثون من رجال الأزهر الشريف، وعندما عادت البعثات من أوروبا تم تأسيس مدرسة الطب في أبي زعبل على يد أبناء الأزهر، وفي عام2017م زار وفد التصنيف الأفريقي الأوروبي جامعة الأزهر، وتفقد قطاع الطب وأشاد به، وحصل قطاع الطب بجامعة الأزهر على تقدير ممتاز،إضافة إلى ذلك احتلت الجامعة تصنيفًا متقدمًا في تصنيف شنغهاي وتصنيف QS مطلع هذا الشهر، وتم تكريم جامعة الأزهر محليًّا ودوليًّا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور محمود ميدان، عميد كلية طب بنين، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنات، ووكلاء كليات الطب، وفي الختام تم تكريم كل من أسهم في حصول كلية طب الأزهر بدمياط على شهادة الاعتماد، سواء من أعضاء هيئة التدريس، أو مؤسسات المجتمع المدني، ووزعت بعض الهدايا الرمزية على الطلاب والطالبات، بجانب تكريم عديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب.