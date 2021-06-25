براءة مديرة تعليم كفر الشيخ بعد ثبوت تنفيذها قرارات الوزارة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 13 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ في واقعة زيادة كثافة التلاميذ إلى 48 طفلًا لمرحلة رياض الأطفال بعد ثبوت قيامها بتنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية حينذاك بشأن زيادة كثافة الفصول بالمدارس التجريبية.

قالت المحكمة إن وقائع الدعوى بدأت نهاية عام 2013 ببلاغ إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للنيابة الإدارية بشأن طلب التحقيق وتحديد مسئولية بثينة عبد الله كشك، بشأن رفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلًا إلى 48 طفلًا بالمخالفة للتعليمات خلال فترة شغلها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، دون إعادة العرض على مصدر تلك التأشيرات لعدم وجود أماكن خالية وزيادة الكثافة بتلك المرحلة؛ ما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة عبر تقرير الاتهام أنها في غضون عام 2013 خلال شغلها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية خالفت القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وبجلسة 19/7/2020 قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى لأن المحالة تشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، وأحالتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

وقالت المحكمة الأخيرة في حيثيات حكمها إنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحالة بثينة كشك، خلال شغلها وظيفة مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، التي تتمثل في أنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلًا إلى 48 طفلًا بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى شهر سبتمبر عام 2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية وأشرت استنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ فوق الكثافة بمدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية خلال العام الدراسي 2013/2014.

وبمواجهة المحالة بالمخالفة المنسوبة اليها بالتحقيقات أقرت بأنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول رياض الأطفال إلى 48 طفلًا بكل قاعة وكان ذلك استنادا إلى قيامها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية تطلب فيها رفع كثافة التلاميذ بتلك المرحلة لـ48 طالبًا، وقد طالعت المحكمة صورة هذه المذكرة المقدمة من المحالة بحافظة المستندات المقدمة منها أمام المحكمة بجلسة 24 فبراير 2021، فتبين منها أنها قد استهلت هذه المذكرة بأنه نظرا للاعتصامات المتعددة لأولياء الأمور أمام ديوان عام المحافظة والمديرية التعليمية لما تمر به البلاد في هذا الوقت.

وانتهت المحكمة إلى أن قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس فى حالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثاني من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه "يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر.

وقامت المحالة بزيادة كثافة الفصول استنادًا إلى المذكرة التي رفعتها لمحافظ القليوبية، وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التي كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة فى هذا الشأن، بما ينفي عنها شبة ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.