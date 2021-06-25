الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

مصادر: تدشين خط جوى جديد بين مطارى برج العرب وعدن باليمن

استقبال اول الرحلات
استقبال اول الرحلات بين مطارى برج العرب وعدن

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تدشين خط جوي جديد بين مطارى برج العرب وعدن الدوليين خلال الساعات الماضية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والسياحية الوافدة الى البلاد خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن السلطات المختصة بمطار برج العرب شهدت  خلال الساعات الماضية إقلاع أولى الرحلات الجوية الدولية المباشرة لمطار عدن بدولة اليمن الشقيقة، عبر شركة الطيران الخاصة المصرية  وعلى متنها 174 راكبا، من خلال الطائرة الإيرباص 320.

وأشارت إلى أنه من المقرر تسيير 4 رحلات جوية دولية أسبوعية بين مطارى برج العرب وعدن الدوليين، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

مطار برج العرب مطار عدن الشركة المصرية للمطارات تنشيط السياحة وزارة الطيران

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