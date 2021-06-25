مهرجانات فنية وترفيهية في أول مدينة صديقة للنساء في عزبة البرج بدمياط

شهدت المدينة الصديقة للنساء في عزبة البرج بدمياط عدة فعاليات ترويجية وترفيهية كسبيل من سبل انعاش السياحة الداخلية، حيث تم تنظيم مهرجانات فنية وعرض منتجات يدوية تصنعها السيدات في المدينة.

يذكر أنه سبق وتم تنظيم اول فعالية بالمدينة الصديقة للنساء التى تم افتتاحها بمحافظة دمياط لتكون فعالية جديدة من نوعها وهي يوم ترفيهى يتضمن ندوة صحية خاصة بتنظيم الأسرة والصحة النفسية للأم والطفل وعرض فيلم "بين بحرين" لمناهضة ختان الاناث " ومسرح للعرائس وعرض أطفال فضلاً عن اقامة معرض لمنتجات" ست الدار "يتضمن ماكولات ومشروبات وحلويات واكسسوارات وهدايا ولعب أطفال واخيرا فقرات غنائية للأطفال من أصدقاء.

كما سبق وزار سفير فيتنام المدينة وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط " بتسليط الضوء حول إمكانية إقامة فعاليات ثقافية بمكتبة مصر العامة بدمياط وفرعها الجديد بمدينة عزبة البرج و أيضاً بالمنطقة الصديقة للنساء بمحيط المكتبة والتى تم إنشاؤها مؤخرًا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، وفى هذا السياق،، أوضحت "المحافظ" أنه بحث آليات تنفيذ مخطط للتوأمة بين محافظة دمياط والمدن الفيتنامية بقطاع الأثاث وكذا تبادل الخبرات فى مجال صناعة وتعليب الأسماك نظرًا لعمل الجانبين بمهنة الصيد وذلك لتحقيق خطة المحافظة فى إنشاء كيان متكامل فى هذا القطاع.

ومن جانبه، أعرب السفير الفيتنامى عن سعادته بزيارته إلى محافظة دمياط، مشيدًا بما حققته المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية لدفع عجلة التنمية على أرضها، كما أكد تطلعه لتحقيق التعاون بالمجالات المختلفة، و خلق قناة للتواصل مع الغرفه التجاريه و المستثمرين بدمياط لتنفيذ محاور هذا المخطط بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا عزمه البدء في الخطوات الخاصة بابرام اتفاقية مع دمياط حول ما تم مناقشته، كما سلم المحافظ هدية تذكارية بمناسبة هذه الزيارة