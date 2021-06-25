ماتت بالتيفود.. 8 معلومات عن الفنانة إحسان الجزايرلي

اشتهرت بأدوارها الكوميدية وحسها الفكاهي الذي يجعلك تبتسم بمجرد سماعك صوتها أو رؤيتك لتصرفاتها، هكذا كانت الفنانة الكوميدية إحسان الجزايرلي التي تمر اليوم ذكرى ميلادها.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة إحسان الجزايرلي.

ولدت الفنانة الكوميدية إحسان الجزايرلي في محافظة الفيوم في 25 يونيو 1905.

كانت إحسان الجزايرلي ابنة الفنان الكبير فوزي الجزايرلي، عملت بفرقة والدها المسرحية مع شقيقتها "جميلة"، وشقيقها "فؤاد".

كان لوالدها الفضل في اكتشاف موهبتها فهو من قدمها كبطلة لفرقته المسرحية، وجابت الفرقة مدن مصر كلها، وحققت نجاحا كبيرا وشهرة ملحوظة.

قدمت إحسان الجزايرلي أدوار عديدة في أعمال فوزي الجزايرلي، حيث جسدت ابنته إحسان دور زوجته، نظرا لكونها بطلة الفرقة.

كانت تمثل في وقت لم تكن فيه النساء منشغلات بالفن، حيث كانت بعض الفرق تلجأ لتجسيد الرجال دور النساء نظرا لقلة النساء العاملات بالفن.

شاركت والدها في عدة أعمال، حيث أدت دور زوجته "أم أحمد" في عدد من الأعمال منها "المعلم بحبح"، "المندوبان"، "الدكتور فرحات"، "الباشمقاول".

زوج الفنانة إحسان الجزايرلي هو الفنان محمد الديب، الذي ظهر في عدة أدوار فنية، بل وكان يجسد دور ابنها، ولعل أبرز عمل فني على ذلك فيلم "لو كنت غني".

في عام 1943، أصيبت بمرض التيفويد، لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 38 عاما.

جدير بالذكر أن الفنانة إحسان الجزايرلي أدت عدة أدوار كوميدية في الوسط الفني، لكن ما جعل عدد كبير من الجمهور لم يتذكرها هو وفاتها في سن صغير بمرض التيفود، الذي حرم الوسط الفني من حس الفكاهة الذي لطالما اتسمت به طوال مشوارها الفني القصير، ورغم أن فترة تمثيلها كانت قليلة إذا ما قورنت بعدد من الممثلات إلا أنها استطاعت أن تصبح مشهورة بشكلها.