أبرزهن تحية كاريوكا.. تعرف على عدد زيجات محرم فؤاد

استطاع بصوته العزب أن يحتل مكانة كبيرة في قلوب مستمعيه، فعلى كلمات أغنية "رمش عينه" رقص الجمهور وحبّ وتغزّل على صوته، كانت حياته هادئة تماما مثله، لم تكن مكتظة بالأحداث فيما عدى الحياة الأسرية أو الشخصية، التي دخل فيها في علاقات عاطفية شديدة جعلته من أكثر الفنانين الذين خاضوا تجربة الزواج في الوسط الفني، هذا هو محرم فؤاد، المطرب الذي يمتلك صوتًا عذبًا، ويوافق اليوم ذكرى ميلاده.

ويعد محرم فؤاد من أكثر الفنانين الذين تزوجوا عدة مرات في حياتهم.

كانت الزيجة الأولى للفنان الراحل محرم فؤاد من الراحلة تحية كاريوكا، وعقب انفصالهما تزوج من أجنبية، ثم اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه "طارق".

طاردت الفنان محرم فؤاد في بعض الأوقات شائعات مفادها ارتباطه سرًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، مما تسبب في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، إلا أن ميرفت أمين نفت ذلك.

أما الزيجة الرابعة للراحل محرم فؤاد كانت من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي شاركها بطولة فيلم "الملكة وأنا".

وفي نهاية السبعينيات تزوج محرم فؤاد من الممثلة عايدة رياض، وآخر زيجاته كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، التي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية في عام 2002.

جدير بالذكر أن محرم فؤاد قدم عددا من الأغاني التي ظلت راسخة في أذهان المستمعين فترات طويلة ومنها، "يا واحشني رد علي" وهي الأغنية التي قدمها في فترة الخمسينيات، من كلمات عبد العزيز سلام، وألحان فريد الأطرش.

كما اشتهر كثيرا بأغنية "رمش عينه" من كلمات مرسى جميل عزيز، ومن ألحان محمد الموجى، بالإضافة إلى أغاني "ياحبيبي قوللي"، "الحلوة داير شباكها"، "كله ماشى"، و"بحبك يا شبرا" والأخيرة غناها قبل وفاته، وهي من ألحان فاروق الشرنوبي.