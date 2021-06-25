الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

تدشين خط جوية جديد لمصر للطيران

«مصر للطيران»: فتح نقطة جوية جديدة بين مطاري القاهرة ودوسولدروف الألماني

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلن الطيار عمرو أبوالعنين القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فتح نقطة جوية دولية جديدة للشركة الوطنية بين مطاري القاهرة ودوسولدروف الألماني بداية الشهر المقبل.

وأضاف «أبوالعنين» في تصريحات لـ«الدستور» أن معدلات التشغيل بشركة مصر للطيران تشهد خلال الأونة الأخيرة زيادة نسبة ملحوظة بغلت 50% على ما كانت عليه قبل جاحئة كورونا، مشددا على تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة رحلات طائرات الشركة، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجويى ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين واطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل استمرار وباء فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

وأشار القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن رحلات الشركة الوطنية للطيران تشهد خلال الأونة الأخيرة زيادة ملحوظة في حركة الشحن ونقل الركاب إلى المطارات السياحية، رغم انتهاء مبادرة «شتي في مصر».

وأوضح أنه من المتوقع زيادة معدلات التشغيل مع بداية الشهور المقبلة، خاصة مع بدء معظم دول العالم في تطعيم مواطنيها، مما يتيح ويسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول بسهولة ويسر.

رحلات مصر للطيران مطار القاهرة مطار دوسولدروف تنشيط السياحة وزارة الطيران

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