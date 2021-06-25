استقبال وعلاج 1530 سيدة بمبادرة «صحة المرأة» في مستشفى طنطا التعليمي

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، أن مستشفيات طنطا الجامعية تساهم في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لخدمة المرضى بمحافظة الغربية، موضحًا مشاركة المستشفى التعليمى بالجامعة بمبادرة "صحة المرأة" لتقديم أعلي مستويات الخدمة الطبية والرعاية الصحية من خلال أحدث الأجهزة الطبية في التشخيص والعلاج.

أشاد رئيس جامعة الدكتور محمود زكى طنطا بالإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في سبيل بناء الإنسان المصري وتوفير ما يستحقه من خدمات.

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وقال الدكتور أحمد غنيم ‏عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن المستشفى التعليمى شارك فى كافة المبادرات بدءًا من حمله 100 مليون صحه للكشف عن فيروس سى والأمراض المزمنة، وقوائم الانتظار فى مجال القلب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى وتغيير المفاصل وجراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب المفتوح وجراحات الأورام والاشعات التداخلية وقسطره المخ.

أوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا ، أنه تم تقديم الخدمة التشخيصية والعلاجية لـ 1530 حالة ضمن مبادرة "صحة المرأة" والفحص بأشعة الماموجرام والموجات الصوتية لأخذ عينات وتحليل الأنسجة واتخاذ الإجراءات العلاجيه اللازمة للمرضى.

وأضاف الدكتور محمود سليم مدير مستشفى الفرنساوي أن عملية الفحص الاكلينيكى للسيدات تمت بالتعاون مع قسم الأورام وقسم الأشعة للحالات المشتبه بها وأخذ عينات وتحليل أنسجة بالتعاون مع قسم الباثولوجى بكلية الطب.

وشدد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، على مساهمة الجامعة في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لخدمة المرضى بمحافظة الغربية.