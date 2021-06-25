من الملاهي للتألق الفني.. محطات في حياة الفنان الراحل محرم فؤاد

استطاع بصوته العزب أن يحتل مكانة كبيرة في قلوب مستمعيه، فعلى كلمات أغنية "رمش عينه" رقص الجمهور وحبّ وتغزّل على صوته، هذا هو محرم فؤاد، المطرب الذي يمتلك صوتًا عذبًا، ويوافق اليوم ذكرى ميلاده.

"مولده وبداياته"

وُلد محرم فؤاد في 25 يونيو من عام 1934، وبدأ مشواره الفني مع المخرج الكبير هنري بركات في فيلم "حسن ونعيمة" أمام سعاد حسني، حيث كان حينها يبلغ الـ 25 عامًا.

"عقد احتكار"

وقع محرم فؤاد مع المنتج حسن رمزي، عقد احتكار لمدة 5 سنوات، وقابل بعدها المخرج حسن الصيفي، الذي رشحه للمخرج هنري بركات، وأسند له بطولة فيلم "حسن ونعيمة".

"أسرته"

أصول الفنان الراحل محرم فؤاد تعود إلى سوهاج، حيث كان والده مهندسًا بهيئة السكك الحديدية وكان لمحرم تسعة أشقاء، خمسة صبيان وأربع بنات هو أصغرهم جميعًا.

بدأت موهبته الفنية في الرابعة من عمره وبعد أن انتقلت أسرته من حي بولاق إلى حي شبرا ثم التحق بمدرسة السبتية الابتدائية، وعندما بلغ عمره سبع سنوات غنى فى إحدى حفلات المدرسة نشيدًا يرحب بالوافدين الزائرين، وربما هذا ما دفعه إلى تنمية موهبته بالالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية المعهد العالي للموسيقى العربية حاليًا.

"أجمل ما غنى"

بعد التخرج عمل لفترة فى الملاهي ثم التحق بركن الهواة بالإذاعة، وغنى من تلحينه "الحلو هداني منديله"، ثم من تلحين عبدالعظيم محمد غنى "أسمر حليوة زين"، و"خيالك فى عيني" ثم غنى فى برنامج ساعة لقلبك واعتمد مطربًا فى الإذاعة، وكانت أولى أغنياته الإذاعية "زي نور الشمس حبي وتنكره".

قدم محرم عددا من الأغاني التي ظلت راسخة في أذهان المستمعين فترات طويلة ومنها، "يا واحشني رد علي" وهي الأغنية التي قدمها في فترة الخمسينيات، من كلمات عبد العزيز سلام، وألحان فريد الأطرش.

كما اشتهر كثيرا بأغنية "رمش عينه" من كلمات مرسى جميل عزيز، ومن ألحان محمد الموجى، بالإضافة إلى أغاني "ياحبيبي قوللي"، "الحلوة داير شباكها"، "كله ماشى"، و"بحبك يا شبرا" والأخيرة غناها قبل وفاته، وهي من ألحان فاروق الشرنوبي.