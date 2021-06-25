في ذكرى وفاته.. أسرار من حياة العالمي مايكل جاكسون
تحل اليوم ذكرى وفاة أشهر مطرب وملحن على مستوى العالم، بل وراقص أيضًا، هذا هو النجم العالمي مايكل جاكسون، الذي صُنّف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعاً للأسطوانات في العالم، بحجم مبيعات تُقدر بأكثر من 350 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم.
برغم أنه الأكثر تأثيرًا في العالم حتى الآن، فهو أول شخصية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكثر من 21 مرة على الإطلاق، جعلت منه مساهماته في مجال الموسيقى، والرقص، والأزياء، بالإضافة إلى حياته الشخصية المعلنة، أيقونة عالمية راسخة في الثقافة الشعبية العالمية لأكثر من أربعة عقود.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مايكل جاكسون.
- ولد في 29 أغسطس عام 1958، ولقب بـ "ملك البوب".
- قال مايكل جاكسون في اعتراف مهم قبل وفاته أن أغنية " billie jean " مأخوذة عن قصص حقيقة لنساء أخبروه أنه والد أبنائهم.
- جنى مايكل جاكسون 2 مليار دولار في حياته وأنفقها كلها، بل وكان مديناً بحوالي 350 مليون دولار قبل وفاته.
- حبه للحيوانات دفعه لإنشاء حديقة حيوانات خاصة به في مزرعة الفيلا.
- أثناء تصويره إعلان لأحد المنتجات في عام 1984 بحروق من الدرجة الثالثة أفقدته شعره.
- في عام 1971 مايكل أرسل أول أغنية فردية له التي حلت المراتب الخمسة الأولى “Got To Be There” عندها بدأ الناقدون بالتشكيك بمشوار مايكل جاكسون.
- بدأ جاكسون بعدها بتسجيل ثاني أغنية فردية له “ Ben “ التي تحكي عن قصة فأر، الأغنية أصدرت في عام 1972.
- من أهم الأشياء التي اشتهر بها مايكل هي رقصه، أناقته، وطريقته في الغناء، والتي تبعها العديد والعديد من المقلدين على مستوى العالم.
- أزياء مايكل جاكسون وأسلوب ملابسه كان يتغير عبر السنين بشكل ملفت للنظر فمن القفاز الأبيض في أوائل الثمانينات إلى الجاكيت الأحمر في فيديو Beat It و Thriller مرورا بالجاكيت اللامع في أواخر التسعينات.