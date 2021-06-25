في ذكرى وفاته.. أسرار من حياة العالمي مايكل جاكسون

تحل اليوم ذكرى وفاة أشهر مطرب وملحن على مستوى العالم، بل وراقص أيضًا، هذا هو النجم العالمي مايكل جاكسون، الذي صُنّف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعاً للأسطوانات في العالم، بحجم مبيعات تُقدر بأكثر من 350 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم.

برغم أنه الأكثر تأثيرًا في العالم حتى الآن، فهو أول شخصية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكثر من 21 مرة على الإطلاق، جعلت منه مساهماته في مجال الموسيقى، والرقص، والأزياء، بالإضافة إلى حياته الشخصية المعلنة، أيقونة عالمية راسخة في الثقافة الشعبية العالمية لأكثر من أربعة عقود.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مايكل جاكسون.