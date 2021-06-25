السكة الحديد تعلن عن تشغيل عدد من «قطارات قبلي»

بدء من الغد

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم عن تشغيل عدد من القطارات كخدمة جديدة وذلك بقطارات الوجه القبلي بداية من غدا الموافق 26/6/2021،حيث سيتم تشغيل قطار 135 اكسبريس الواسطي / الجيزة من محطة الواسطي الساعة 04.35 يصل الجيزة الساعة 5.50.

وبحسب ما ذكرت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، سيتم تشغيل قطار 134 اكسبريس الجيزة/ الفيوم من محطة الجيزة الساعة 11.15 يصل الفيوم الساعة 14.15طبقا للجداول المرفق، وإيقاف مؤقت لقطاري 149 و 144 ركاب الجيزة / الواسطي والعكس.

وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية في الصعيد بداية من محطة سكة حديد ديروط بمحافظة أسيوط، أيضا برج إشارات ديروط والذي سبق إدخاله الخدمة خلال شهر فبراير الماضي، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بني سويف- أسيوط» بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة "ألستوم" الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS»، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «4 SILL»، ويتكون المشروع من (15 برجا رئيسيا و 24 برجا ثانويا و86 مزلقانا)، مضيفاً أن هذه المشروعات تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وأكد وزارة النقل، أنه بناءاً على توجيهات القيادة السياسية، جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وتلاحظ للوزير خلال جولته دخول عدد من الركاب دون تذاكر للمحطة، كما اشتكى عدد الركاب خلال لقاء الوزير معهم من عدم تحصيل الكمسارية بإحدى رحلات خط "القاهرة-كفر الشيخ" التذاكر من الركاب، وعلق الوزير قائلا، إن السماح بدخول الركاب دون تذاكر وعدم تحصيل قيمتها يعد نوعاً من أنواع الإهمال والتقصير والتخاذل في حق هيئة السكة الحديد وفي حق الشعب المصري.