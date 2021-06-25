نبيلة مكرم: «مراكب النجاة» استكمالا لنجاح الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية

شاركت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بندوة "صحة وسلامة الإنسان" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية تحت شعار «الشباب والفرص»، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ المنطقة الروتارية «2451-مصر» أسامة الأحمر.

وشارك في الندوة الدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور شيرين صبحي نائب رئيس شركة فاركو للأدوية.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لأسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، وكافة القائمين على المنطقة، لما يقدموه من جهد في خدمة وتنمية المجتمع في إطار عمل منظمات المجتمع المدني، في ظل ما يشهده العالم من انتشار جائحة كورونا، وما نتج عنه من تأثيرات سلبية لحقت بعدد من القطاعات.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها بندوة "صحة وسلامة الإنسان"، أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا للحفاظ على أرواح شبابها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأصبحت تمثل نموذجا لمختلف دول العالم في التعامل الملائم مع الملف الهام، يثبت دراية القائمين عليه بطبيعة وأبعاد الظاهرة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016، بنجاح مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، ويعكس ذلك النجاح تضافر جهود كافة الجهات المعنية في هذا الملف، وحافظت الدولة المصرية على جهودها في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال إعلان السيد الرئيس إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب توفير فرص البديلة والآمنة لشبابنا المصري الراغب في الهجرة، ليستعيض بها عن أية أفكار متعلقة بالهجرة غير الشرعية.