الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نبيلة مكرم: «مراكب النجاة» استكمالا لنجاح الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

شاركت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بندوة "صحة وسلامة الإنسان" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية تحت شعار «الشباب والفرص»، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ المنطقة الروتارية «2451-مصر»  أسامة الأحمر.

وشارك في الندوة الدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور شيرين صبحي نائب رئيس شركة فاركو للأدوية.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لأسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، وكافة القائمين على المنطقة، لما يقدموه من جهد في خدمة وتنمية المجتمع في إطار عمل منظمات المجتمع المدني، في ظل ما يشهده العالم من انتشار جائحة كورونا، وما نتج عنه من تأثيرات سلبية لحقت بعدد من القطاعات.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها بندوة "صحة وسلامة الإنسان"، أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا للحفاظ على أرواح شبابها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأصبحت تمثل نموذجا لمختلف دول العالم في التعامل الملائم مع الملف الهام، يثبت دراية القائمين عليه بطبيعة وأبعاد الظاهرة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016، بنجاح مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، ويعكس ذلك النجاح تضافر جهود كافة الجهات المعنية في هذا الملف، وحافظت الدولة المصرية على جهودها في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال إعلان السيد الرئيس إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب توفير فرص البديلة والآمنة لشبابنا المصري الراغب في الهجرة، ليستعيض بها عن أية أفكار متعلقة بالهجرة غير الشرعية.

السفيره نبيله مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج صحة وسلامة الإنسان مصطفى مدبولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

عقل موسيمانى.. تفاصيل الجلسة الأخيرة وتشكيل الأهلى قبل مواجهة الترجى

«الدستور» فى موقع انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. جارٍ البحث عن مفقودين (فيديو)

أهالى «أبوحزام» لـ«الدستور»: لسنا قرية «الدم والنار».. والحكومة اهتمت بنا (صور)

النائب العام يبحث مع وزير العدل الفرنسي تعزيز التعاون القضائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل

إصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس