الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا إبرام مطران الفيوم يرأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد أبي سيفين

الأنبا إبرام
الأنبا إبرام

ترأس الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها صباح اليوم، صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد العظيم أبى سيفين بدير العزب، شاركه فيها عددًا من كهنة الكنيسة والشمامسة والشعب القبطي مُتخذين كافة الإجراءات الاحترازية.

أسقف شرق المنيا يُرقي كاهنًا

ومن جهته قام الأنبا فام اسقف شرق المنيا، اليوم الجمعة، بترؤس صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات بنزلة عبيد.

وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي قام الأنبا فام أسقف شرق المنياـ بترقية ابونا القس اغابيوس سعد الي رتبه القمصية.

 

صلاة القداس الإلهي البطريرك الدكتور الأنبا ابرآم مطران مطران الفيوم بكنيسة الشهيد العظيم أبى سيفين بدير العزب الإنبا إبرام عرب الأنبا فام صلوات القداس الإلهي بمقر م طرانياتهم

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