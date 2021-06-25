تفاصيل التعاون بين مصر وروسيا في مجال التجارة والقطاع المصرفي

وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة.

وحصلت «الدستور» على نسخة من الاتفاقيات، وفي السطور التالية نرصد تفاصيل التوقيع في مجال التعاون التجاري والمصرفي.

• التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي

- الإعراب عن الرغبة الأكيدة للطرفبن في احراز تقدم ملحوظ في إطار المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.

- الإشارة إلى الاتفاق بين البنك المركزى المصرى ونظيره الروسى على تشكيل مجموعة عمل بمشاركة البنوك الكبرى من البلدين خلال عام ٢٠٢١ لاستكشاف ومناقشه سبل التعاون بين البلدين.

- إبداء البنكين المركزيين بالبلدين اهتمامهما بالعمل على تفعيل قبول بطاقات الدفع الروسية والمصرية ليصبح استخدامهما متاحاً بالبلدين، فضلاً عن دراسة ربط البنوك المصرية بالشبكة المالية الروسية بهدف تسهيل تنفيذ المعاملات المالية

- إعراب الجانب المصري عن استعداد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "MSMEDA" للتعاون مع الجانب الروسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين وتبادل الخبرات والتجارب الفنية والاقتصادية من خلال الأنشطة التالية:

• تبادل المعرفة حول الآليات المتبعة لدى الجانبين في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

• التعريف بالخدمات غير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تتضمن الدعم الفني والتدريب والتسويق والتسويق الإلكتروني وترويج الصادرات.

• تنظيم معارض مشتركة للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المصرية في روسيا ومنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الروسية في مصر.

• تبادل التعديلات التشريعية وأنظمة النافذة الواحدة في كلا البلدين لتسهيل إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات.

• تبادل المعرفة والخبرات في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وإمكانية ربط منصات المشروعات الصغيرة والتسويق الإلكترونية بين البلدين، والتعاون في مجال حاضنات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا المتخصصة.

- أشارة الجانب المصري إلى اهتمام مركز تحديث الصناعة بتنظيم بعثات تجارية ثنائية بين البلدين للتعرف على السوق الروسية، وكذلك دعوة مسئولي المشتريات من الشركات الروسية لزيارة المعارض المتخصصة في مصر للتعرف على السلع المصدرة من مصر إلى السوق الروسي.

- إعراب الجانب الروسي عن استعداد مجلس الأعمال المصري الروسي لتقديم كل الدعم لمركز تحديث الصناعة المصري في مجال تبادل البعثات التجارية الثنائية بين مصر وروسيا.

- تقديم الدعم للتعاون البناء بين غرفة التجارة والصناعة في الروسية واتحاد الغرف التجارية المصرية من أجل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي.

- التأكيد على وجود فرصة كبيرة لتعزيز التعاون التجاري الروسي المصري من خلال تبادل الوفود، وجذب رواد الأعمال الروسيين والمصريين للمشاركة في المعارض والأسواق والندوات المقامة في البلدين، وتبادل المعلومات.

- التأكيد على أهمية تكثيف الأنشطة والتعاون بين جانبي مجلس الأعمال الروسي المصري المشترك من أجل تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التجارة والاقتصاد.

- الاتفاق على دعم إقامة المعرض الدولي «أرابيا اكسبو» والدورة الثالثة عشر من مجلس الأعمال الروسي العربي لعام 2022 بالقاهرة.

- الإشارة إلى اقتراح مركز سكولكوف للابتكار بشأن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من مصر للمشاركة في برنامج المركز الذي يتيح الفرصة للتعرف على خدمات ومزايا مركز سكولكوف للابتكار باعتباره محوراً للسوق الروسي، كما دعا الجانب الروسي ممثلي دوائر الأعمال في مجال الابتكار في مصر للمشاركة في مؤتمر Startup Village 2021 المقرر عقده خلال شهر مايو 2022 ومنتدى Open Innovations 2021 المقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر 2021 في مركز سكولكوف للابتكار.