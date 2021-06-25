الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حي وسط الإسكندرية يكشف معلومات أولية حول «عقار العطارين» المنهار

عقار العطارين
عقار العطارين

أكد حي وسط الإسكندرية، أن العقار المنهار بمنطقة العطارين اليوم، صادر له قرار ترميم رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٨، مشيرًا إلى أن العقار الكائن بـ‬١٣ شارع مرسي بدر العطارين، مكون من أرضي و5 أدوار، مشغول بالسكان.
وواصلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، البحث عن ضحايا أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار، وسط الإسكندرية، حيث تم انتشال شخصين مصابين بجروح من ساكني العقار.
وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، عصر اليوم، انهيار عقار بمنطقة العطارين، وعلى الفور انتقل القيادات الأمنية والتنفيذية إلى محل الواقعة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.
وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم مأهول بالسكان ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني والإنقاذ ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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