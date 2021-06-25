الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أيسلندا تعلن رفع جميع قيود كورونا اعتبارًا من الغد

كورونا في أيسلندا
كورونا في أيسلندا

أعلنت أيسلندا رفع جميع القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا اعتبارًا من غدٍ السبت، وذلك بعد نجاحها في تقليص معدلات العدوى وتعزيز حملة التطعيم ضد الفيروس.
 

وقال وزير الصحة سفاندس سفافارسدوتير في مؤتمر صحفي بالعاصمة ريكيافيك، اليوم الجمعة، إنه سيتم رفع جميع قيود مكافحة فيروس كورونا اعتبارا من السبت، وذلك بعد 15 شهرا من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ضمن قيود أخرى.
 

ولم تسجل أيسلندا أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأكثر من أسبوع.


كما تحقق حملة التطعيم في البلاد نجاحًا مماثلًا ، حيث تلقى ما يقرب من 90 في المئة من سكان الجزيرة الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا جرعة واحدة، على الأقل، من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


ومقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فإن أيسلندا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 360 ألف نسمة، تعد واحدة من الدول التي تسجل أدنى معدلات إصابة لمدة أسبوعين لفترة طويلة، كما أن سرعة حملة التطعيم في أيسلندا تفوقت على جميع الدول الأعضاء الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

وفي سياق متصل، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة و مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

آيسلندا انتشار فيروس كورونا كورونا القيود حملة التطعيم

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وائل لطفي

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