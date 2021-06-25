عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

إن هذا العصر لم اشاهد ملامحه من قبل خلال الخمسين عاما الماضية من عمري ولم أسمع عنه في التاريخ المصري إلا في عصر محمد علي! اليكم التفاصيل…..

لم اشاهد في حياتي خلال خمسة عقود ماضية نهضة مصرية بأيادي مصرية وليس بأيادي او ذات اجنبية ، نهضة في الزراعة الحديثة والانتاج الوفير يكفي مصر وفائض وفير يتم تصديره للعالم في كافة المحاصيل مع ملاحظة انتهاء زمن السموم والمسرطنات ، نهضة صناعية في المواد الغذائية غير مسبوقة ربما لايشعر بها كثير حاليا وانما يعلم بواطنها المتخصصين واصحاب المال والعاملين في ادارات البنوك العامة لان البنوك العامة كالاهلي والزراعي ومصر والقاهرة يحملون علي عاتقهم تكاليف نهضة مصر لتمويلهم هذه النهضة بقروض طويلة الاجل بفوائد ٥: ٨ ٪؜ ، نهضة البناء سواء في السكن الاقتصادي ومحدودي الدخل او السياحي لم يسبق لها مثيل لدرجة ان الدولة تقول للمواطن ان يختار الشقة التي يريدها ويدفع ثمنها خلال عشر سنوات بفائدة ٣٪؜ !!!! ان النهضة التي تشهدها مصر في الطرق لم يسبق لها او يخطط لها من قبل ، ياسادة في كل محافظات مصر تمر باحد الشوارع او الميادين وبعد اسبوع تمر بذات الميدان تجد كوبرى او توسعة للشارع !!! الجميل ان ذلك جميعه بسواعد مصرية وباموال مصرية !!!! ان النهضة التي تثلج الصدور وتريح النفوس وتعظم من قدر الانسان المصري الفقير والغني الجاهل والمثقف تكمن في الحقيقة في ازالة مدن عشوائية واحلال مكانها بمدن جديدة حديثة منظمة صحية لتكون فخر لمصر مع ملاحظة نقل جميع سكان العشوائيات الي شقق جديدة في مدن حديثة علي نفقة الدولة !!! ان تحديث ودعم وبناء المؤسسة العسكرية علي النحو الحالي هو قبل ان يكون هدف وواجب الا انه فخر لكل مصري وعن الجيش القوي اريد ان اعلق للذين يجهلون اغراض التسليح وبناء الجيوش ، أقول للذين يعتلون منابر الجهل والدعاية المغرضة ان الغرض الاساسي والاول من السلاح وبناء الجيوش هو الردع وهذا الاخير لاياتي الا من وجود الجيش القوي ، واستخدام السلاح والجيش في الحرب لا يكون الا في حالة الاعتداء علي سيادة الدولة او مقدراتها او امنها او حدودها ولا ياتي كذلك الا بعد استنفاذ كافة السبل ، اما الحديث من الجهلة او المغرضين في منابر الضلال عن موضوع سد النهضة واستعجال القوات المسلحة في ضرب السد فإن هؤلاء لايثقون في أنفسهم كما انهم لا يثقون في الدولة المصرية او انهم مغرضون كالاخوان الارهابيين والخونة الذين يتمنون المصائب لمصر حتي يجدوا مكانا لهم في مجتمع اصبح مستنيرا مجتمع بات قاب قوسين ليكون في دولة عصرية حديثة ، نحن نواب الشعب المصري في مجلسي الشيوخ والنواب بنسبة ٩٩٪؜ نثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة وكافة مؤسسات الدولة المصرية في إدارة شؤون الدولة من كافة النواحي

ان الذي قام ويقوم به هذا الرجل الذي يجلس ليلا يخطط ويصبح يعاين بنفسه ويعود مكتبه ليراجع مع قيادات مؤسسات الدولة كل في موقعه ويحاسب ويعاقب ويمدح كل حسب قدره لايظلم

انه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قال يوما مصر قد الدنيا وحتبقي قد الدنيا ونقول له صدقت وفعلت وانت خير الصادقين.

*عضو مجلس الشيوخ