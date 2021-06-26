السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بتر قدم شاب سقط أسفل قطار بشبين الكوم طنطا

قطار
قطار

استقبل مستشفى تلا العام التابعة لمحافظة المنوفية شاب عقب سقوطه من أسفل قطار "شبين الكوم - طنطا"، ما أدى إلى بتر قدمه.

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد جلال، مأمور مركز تلا، يفيد بسقوط شاب أسفل عجلات قطار طنطا شبين الكوم، وبتر قدمه وعلى تم الدفع بقوة أمنية، لمكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وأوضح الدكتور أحمد طنطاوي مدير مستشفى تلا العام،، أن المستشفى العام استقبلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شاب سقط أسفل قطار شبين الكوم طنطا، وتم إجراء الإسعافات الأولية له، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لاستكمال العلاج، على أيدي أطباء المستشفى التعليمي لما تتمتع به من إمكانيات.

المنوفية أمن قطار تحقيقات سقوط شاب طنطاوى استقبلت

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