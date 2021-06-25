مستشارة ألمانيا: نهاية جائحة كورونا بعيدة المنال

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أنه رغم ما تشهده الدول الغربية من تقدم في حملات التطعيم وتراجع في معدلات الإصابات بفيروس كورونا، من المبكر للغاية للاتحاد الأوروبي أن يرفع قيود احتواء الفيروس.



وقالت ميركل للصحفيين عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "في ضوء وجود سلالة دلتا، لا يمكننا للأسف القول إننا نتجه نحو نهاية الجائحة".

وأشارت المستشارة إلى أنه حتى الدول ذات معدلات التطعيم الأكثر تقدمًا عن الاتحاد الأوروبي، مثل إسرائيل وبريطانيا، تشهد زيادة في الإصابات.



وقالت ميركل: "هذا هو السبب الذي يدفعني إلى المناشدة بتوخي الحذر"، داعية المواطنين إلى الحفاظ على إجراءات صغيرة نسبيًا مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والخضوع لاختبارات كورونا على نحو منتظم.



وأضافت أن المسألة لا تتعلق بما إذا كانت سلالة دلتا سوف تنتشر في أنحاء التكتل، "بل مدى سرعتها انتشارها".



وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بنبرة مماثلة، وقالت: "نشعر بالقلق من سلالة دلتا".



وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي منفصل: "نحن بحاجة للتطعيم، والتطعيم والتطعيم. هذه أفضل استراتيجية ضد الطفرات المتحورة من فيروس كورونا".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

وفي سياق متصل، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة ومع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.