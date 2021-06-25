متهم بالقيادة تحت تأثير «الأستروكس».. عرض سائق أتوبيس السلام على الطب الشرعي

أمرت نيابة السلام اليوم الجمعة بعرض سائق أتوبيس السلام الذي ظهر في مقطع فيديو عبر فيس بوك وهو في حالة عدم اتزان أثناء القيادة، على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات.

وكانت النيابة قد أمرت باستمرار حبس السائق لحين انتهاء التحقيقات وصدور تقرير الطب الشرعي، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم.

وواجهت النيابة المتهم بمقطع الفيديو الذي تم تصويره له أثناء قيادته الاتوبيس وتبدو عليه حالة من عدم الاتزان.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يرصد سائق أتوبيس متعاطيًا مواد مخدرة في أثناء قيادته، مما تسبب في عدم قدرته على قيادة الأتوبيس المحمل بالركاب في منطقة النهضة بدائرة قسم السلام.

ووثق الفيديو الذى صوره أحد الركاب الواقعة، بعد دقائق من تحرك قائد الأتوبيس من منطقة النهضة بدائرة قسم السلام، بعدما توقف السائق نتيجة فقد السيطرة على القيادة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة، من ضبط سائق أتوبيس يتعاطى مواد مخدرة “إستروكس” بعد تداول فيديو له ثناء قيادته أتوبيس وهو في حالة غير مستقرة في مدينة السلام.

وحدد القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية".