عرض فيلم «Ashoura» لـ أسماء يعقوب بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يشارك فيلم " Ashoura " للمخرجة أٍسماء يعقوب في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي من المقرر عرضه بفندق توليب في يومي 27 و28 من يونيو الجاري ضمن فعاليات المهرجان، وذلك في أول مشاركة له في أي مهرجان دولي .

ويتناول الفيلم الطقوس المصاحبة لإحدى الأكلات المرتبطة بالتراث النوبي ولماذا يتم تحضيرها، والذي تم إنتاجه هذا العام من خلال ورش مهرجان أسوان (2021) تحت إشراف السيناريست وسام سليمان والمخرجة نادين صليب والتي أقيمت بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبي.

يذكر أن أسماء يعقوب شاركت في فيلم لغتنا الذي​ يتناول اللغة النوبية وثقافتها وتاريخها وحاز على جائزة أفضل فيلم بمهرجان ايكون ميديا بالجامعة الأمريكية.

ومنحت إدارة المهرجان تكريمها للنجمة العالمية ماشا مريل التي قالت إن اختيارها للتكريم في دورة المهرجان الخامسة كان اختيار صحيح لأنها تعود لجيل غير السينما وأحدث الفارق في العالم وأعربت عن سعادتها بتواجدها اليوم في صعيد مصر بمحافظة أسوان بين حضور المهرجان المميز.

واختتمت التكريمات بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين التي عبرت عن حبها وسعادتها بالتكريم اليوم من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لأنها تعتبره ابنها الذي شاركت في ميلاده وأعربت عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه في الوصول للمجتمع المصري و توجهت بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي والدكتورة فايزة الخرافي والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار والنجمة دنيا سمير غانم وأكدت أنها فخورة بتكريمها في محافظة أسوان، التي تتباهى بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة وتوجهت بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موكب المومياوات الملكية العظيم مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير وختمت كلمتها قائلة: تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام.

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