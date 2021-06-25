نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد مطبخ «مدينة الطالبات» بأسيوط

تفقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، مطبخ المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، عقب قيامه بصلاة الجمعة بطلاب المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمدن الجامعية، للإطمئنان على التغذية المقدمة لهن، والوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء.

وحرص نائب رئيس جامعة الأزهر الوجه القبلي على التأكد من نضج الطعام، ومطابقته لمقاييس الجودة المتعارف عليها، كما شدد على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار بشكل دوري واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها للوقاية من فيروس كورونا ؛ وذلك حفاظا على صحة الطالبات والعاملين بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على أمن وسلامة الطلاب والطالبات، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان ذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المدينة الجامعية للطلاب وتحدث مع الطلاب واطمأن على سير العملية التعليمية وأوضاعهم داخل المدينة الجامعية وتأكد من مدى انتظام العمل داخل مدينة الطلاب.

رافقه الأستاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، والدكتورة إيمان مخلوف المشرف العام على المدينة الجامعية للطالبات، والأستاذ حسام مهران مدير عام المدن الجامعية للوجه القبلي، والدكتورة عفاف عبد التواب مديرة المدينة الجامعية للطالبات، ومدير التغذية والإسكان بالمدينة الجامعية للطالبات.

وناشد الجميع بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

الدكتور محمد عبد المالك

الدكتور محمد عبد المالك

جولة تفقدية للدكتور محمد عبد المالك

الدكتور محمد عبد المالك

الدكتور محمد عبد المالك