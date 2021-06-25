الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد مطبخ «مدينة الطالبات» بأسيوط

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد المالك

تفقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، مطبخ المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، عقب قيامه بصلاة الجمعة بطلاب المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمدن الجامعية، للإطمئنان على التغذية المقدمة لهن، والوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء.

وحرص نائب رئيس جامعة الأزهر الوجه القبلي على التأكد من نضج الطعام، ومطابقته لمقاييس الجودة المتعارف عليها، كما شدد على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار بشكل دوري واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها للوقاية من فيروس كورونا ؛ وذلك  حفاظا على صحة الطالبات والعاملين بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على أمن وسلامة الطلاب والطالبات، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان ذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المدينة الجامعية للطلاب وتحدث مع الطلاب واطمأن على سير العملية التعليمية وأوضاعهم داخل المدينة الجامعية وتأكد من مدى انتظام العمل داخل مدينة الطلاب.

رافقه الأستاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، والدكتورة إيمان مخلوف المشرف العام على المدينة الجامعية للطالبات، والأستاذ حسام مهران مدير عام المدن الجامعية للوجه القبلي، والدكتورة عفاف عبد التواب مديرة المدينة الجامعية للطالبات، ومدير التغذية والإسكان بالمدينة الجامعية للطالبات.

وناشد الجميع بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

الدكتور محمد عبد المالك
الدكتور محمد عبد المالك
الدكتور محمد عبد المالك
الدكتور محمد عبد المالك
جولة تفقدية للدكتور محمد عبد المالك
جولة تفقدية للدكتور محمد عبد المالك
الدكتور محمد عبد المالك
الدكتور محمد عبد المالك
الدكتور محمد عبد المالك
الدكتور محمد عبد المالك
الدكتور محمد عبد المالك
الدكتور محمد عبد المالك
اسيوط العاملين جامعة انتظام رئيس جامعة فيروس كورونا رئيس جامعة الأزهر العملية التعليمية نائب رئيس جامعة الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

في يومهن العالمي.. كيف دعمت الدولة «الأرامل»؟

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

تصدرت التريند بوصلة رقص.. من هي مايان السيد؟

بعد إعلان خطبتها.. من هي هيا المعرشلي التي تصدرت التريند؟

«موت الغفلة» يلحق بشخص أعلى دراجته النارية بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل

إصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس