محافظ بني سويف يجتمع مع مسؤولي المرور لمناقشة ملف «التوك توك»

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، اجتماعا مع مسئولي المرور لبحث مستجدات جهود الأجهزة المعنية في تنفيذ توجيهات الحكومة فيما يتعلق بملف تقنين أوضاع التوك توك.

وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا ، والعقيد مدحت قرني وكيل مرور بني سويف، والمقدم أحمد حسن رئيس مباحث المرور.

وناقش محافظ بني سويف الموقف التنفيذي الحالي للتوكتوك التي تم تقنين وضعها، وكذا تكثيف الإجراءات المرورية لتحقيق الانضباط بالشارع السويفي ومواجهة المشكلات المرورية التي تتسبب فيها التكاتك المخالفة، خاصة في المدن، مشددا على التعاون بين مسؤولي الوحدات المحلية والمرور لمواجهة ذلك من خلال تطبيق القانون، مع العمل على إيجاد الحلول المرورية لتخفيف العبء عن المواطنين.

كما ناقش محافظ بني سويف مع نائبه"بلال حبش"الخطة المعدة في هذا الشأن والتي تتضمن مقترحات وخطط عملية لدفع جهود الدولة في ملف التوك توك بما يحقق طموحات المواطنين ومصلحة كافة الأطراف، وفي إطار القانون ورؤية الدولة وخطة الحكومة في هذا الملف الهام والحيوي والذي يتعلق بخدمة حيوية تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية.

وقام "حبش " باطلاع المحافظ على تفاصيل بعض المقترحات وإمكانية تنفيذها بمركز ومدينة ببا، حيث قد تقدم رئيس المدينة بمقترح لتفعيل خطط ورؤية المحافظة في ملف التوك توك، وأكد نائب المحافظ على أنه الجهود المبذولة والمقترحات كلها يتم التنسيق والتشاور مع الجهة الأولى المعنية بذلك وهي إدارة المرور، مشيرا إلى أنه يوجد تعاون وتواصل دائم بين كافة الجهات للوصول إلى حلول مناسبة في إطار القانون وخطة الدولة.

وناقش المحافظ كافة السبل التي يمكن توفيرها بجانب الجهود السابقة،لدعم توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في مجال توفير تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات التوك توك لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم،وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات في هذا الشأن.

وأكد محافظ بني سويف على ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، خاصة مع توجه الحكومة لإدراج مركبات التوتوك ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال استبدالها بسيارات المينى فان.

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر كافة الجهود المعنية ، خاصة في المحاور والنقاط الهامة في سبيل تقنين أوضاع تلك المركبات، والتي تتركز على أهمية إعداد حصر دقيق بإعداد المركبات وأماكنها وعدد العاملين عليها،مع دراسة تقديم مزايا من خلال تحديد قيمة محددة مخفضة للترخيص لتشجيع هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم ودراسة بعض المقترحات الخاصة بتوحيد لون خاص لكل مركز ، وإمكانية منح تصريح من الوحدة المحلية متضمنا خط سير بالأماكن المخصصة للسير فيها.